Pohlmann wechselt nach Portugal

Ole Pohlmann gehörte zu den auffälligsten Akteuren in der abgelaufenen Drittliga-Spielzeit (23 Torbeteiligungen in 29 Spielen). Künftig wird der 23-jährige Mittelfeldakteur in Portugal auflaufen. Erstligist Rio Ave, das die Vorsaison auf Rang 11 beendet hat, verpflichtete Pohlmann fest. Über die Vertrags- und Ablösemodalitäten machten beide Klubs keine Angaben.