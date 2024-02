Pogba wegen Dopings für vier Jahre gesperrt

Paul Pogba steht vor dem Scherbenhaufen seiner Profi-Karriere. Der französische Weltmeister von 2018 wurde vom italienischen Sportgericht für vier Jahre gesperrt, wie sein Klub Juventus Turin am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP bestätigte.

Das Gericht folgte damit der Strafe, die von der zuständigen Staatsanwaltschaft gefordert worden war. Pogbas Seite kündigte an, das Urteil "natürlich" anzufechten. Ein Dopingtest im Rahmen des Gastspiels seines Klubs Juventus Turin in Udine, bei dem er 90 Minuten auf der Ersatzbank saß und nicht zum Einsatz kam, war bei Pogba am 20. August 2023 positiv ausgefallen. Sowohl A- als auch B-Probe wiesen einen zu hohen Testosteronwert auf.

Mitte September wurde der Mittelfeldspieler vorläufig gesperrt. Im Dezember beantragte die zuständige Anti-Doping-Staatsanwaltschaft eine Sperre von vier Jahren. Diesem Antrag folgte das Gericht nun in seinem Urteil. Der Darstellung der Verteidigung, Pogba habe die verbotenen Substanzen versehentlich über ein Nahrungsergänzungsmittel eingenommen, schenkte es offenbar keinen Glauben. Pogbas Anwälte hatten einen Deal zuvor abgelehnt. Dieser hätte die Dauer der Strafe italienischen Medienberichten zufolge auf zwei Jahre halbiert.

Nun steht der 81-malige französische Nationalspieler, der am 15. März 31 Jahre alt wird, vor dem Scherbenhaufen seiner Profi-Karriere. "Das Abenteuer des Franzosen in bianconeri endet, vielleicht sogar seine Karriere", schrieb die "Gazzetta dello Sport" kurz nach Bekanntwerden des Urteils. Bei Juventus droht Pogba die Vertragsauflösung. Sein Gehalt war dem Franzosen in Turin bereits gekürzt worden.

2022 war Pogba zum zweiten Mal von Manchester United zum italienischen Rekordmeister gewechselt, für den er bereits von 2012 bis 2016 gespielt hatte. Mit den Red Devils, zu denen er 2016 für 105 Millionen Euro zurückgekehrt war, gewann er 2017 die Europa League, mit Juve holte er viermal die italienische Meisterschaft (2013-2016) und zweimal den Pokal (2015, 2016).