Pogba-Vertragsauflösung als finanzielle Entlastung? Juventus schreibt erneut tiefrote Zahlen

Nachdem auch die B-Probe Paul Pogbas einen zu hohen Testosterongehalt nachwies, prüft Juventus Turin nun rechtliche Schritte zur Auflösung des Vertrages des 30-Jährigen. Für die hoch-verschuldeten Turiner würde das eine finanzielle Entlastung darstellen.

Endet das zweite Kapitel von Paul Pogba bei Juventus Turin vorzeitig? Nachdem am Freitag auch die B-Probe im Doping-Skandal um den französischen Nationalspieler einen erhöhten Testosteronwert nachgewiesen hatte, berichten italienische Medien nun, dass die Alte Dame rechtliche Schritte prüfe, um den Spieler vorzeitig aus den Gehaltsbüchern zu streichen.

Pogba, mit einem Jahresgehalt von rund acht Millionen Euro Topverdiener bei den Turinern, ist bereits seit dem Bekanntwerden der positiven A-Probe am 11. September vorläufig gesperrt. Sein Verdienst wurde gemäß den Regularien auf den Mindestlohn von 42.477 Euro reduziert.

Insgesamt droht dem Weltmeister von 2018 eine Sperre von vier Jahren, die aber um die Hälfte reduziert werden kann, wenn der Franzose eine fehlende Absicht nachweisen kann. Laut Gazzetta stand Pogba unter Aufsicht eines US-Spezialisten, der ihm ein Ergänzungsmittel verschrieben habe, das Testosteron enthielt. Pogba soll das Mittel eingenommen haben, ohne sich davor mit den Juve-Ärzten zu beraten.

Sollte im Dopingverfahren gegen Pogba eine Sperre von mehr als sechs Monaten verhängt werden, könnte Juventus laut Gazzetta dello Sport den Vertrag nun sogar komplett auflösen. Im Falle einer Sperre von über einem Jahr könnte der Klub demnach nicht nur die für die kommenden Jahre fälligen Zahlungen einsparen, sondern vom Spieler auch einen hohen Schadenersatz fordern.

Juventus schreibt erneut rote Zahlen

Für die Alte Dame wäre die Vertragsauflösung eine finanzielle Entlastung, schließlich steht es um die Finanzen des Traditionsklubs alles andere als rosig. Wie der italienische Fußball-Rekordmeister am Freitag mitteilte, betrug der Verlust 123,7 Millionen Euro. Bereits in der Runde davor hatte der Traditionsclub ein sattes Rekord-Minus von 239,3 Millionen ausgewiesen. Die Finanzen des 36-maligen Meisters stehen im Mittelpunkt eines Gerichtsverfahrens, das die Turiner Staatsanwaltschaft wegen mutmaßlicher Bilanzfälschung angestrengt hat. In der heimischen Liga war Turin in der vergangenen Saison wegen Unrechtmäßigkeiten und Finanztricks mit einem Abzug von zehn Punkten sowie Geldstrafen bestraft worden.

Es ging unter anderem darum, dass der Verein jahrelang die Marktwerte seiner Spieler verfälscht und dadurch bei Transfers oder Tauschgeschäften mit anderen Vereinen die Bücher geschönt hat. Zudem kam es zu illegalen Gehaltszahlungen rund um die Corona-Pandemie. Von der UEFA war das Team von Trainer Massimiliano Allegri wegen Verstößen gegen die Finanzregularien für diese Saison aus dem Europapokal ausgeschlossen worden. Die Turiner wären für die Play-offs zur Conference League, dem kleinsten europäischen Wettbewerb, startberechtigt gewesen. Auf einen Einspruch hatte der Club verzichtet.