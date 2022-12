Pogba nimmt das Training wieder auf

Gute Nachrichten für Juventus Turin und Paul Pogba (29): Der Franzose ist nach langer Verletzungspause zurück im Training.

Wenige Tage nach dem verlorenen WM-Finale Frankreichs gegen Argentinien (2:4 i.E.), bei dem er noch auf der Tribüne zum Zuschauen verdammt war, steht Paul Pogba wieder auf einem Trainingsplatz.

"Das hat mir sehr gefehlt"

Der Mittelfeldspieler teilte dies via Instagram mit. Pogba, verletzt nicht mit dabei bei der Endrunde in Katar, schrieb zu einem Bild, auf dem er am Ball und in Juves Trainingsdress zu sehen ist: "Das hat mir sehr gefehlt."

Pogba hatte in der Saisonvorbereitung im Sommer zunächst eine OP nach einer im Training erlittenen Verletzung abgelehnt. Die Beschwerden klangen jedoch nicht ab, daraufhin entschloss er sich im September doch zu einem operativen Eingriff.

Noch kein Spiel seit Juve-Rückkehr

Trotz zwischenzeitlicher Fortschritte erlitt der Weltmeister von 2018 schließlich Ende Oktober eine Oberschenkel-Blessur, die Pogba an der WM-Teilnahme hinderte. Seit seiner Rückkehr im Sommer bestritt er noch keine Partie für das kriselnde Juve.

Laut der "Gazzetta dello Sport" wird dies auch im Januar eher nichts, ab Februar könnte Pogba aber endlich wieder spielen.