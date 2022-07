Pogba muss wochenlang pausieren

Juventus Turin muss in den kommenden Wochen auf seinen Neuzugang Paul Pogba verzichten.

Wie der italienische Rekordmeister selbst mitteilte, leidet der 29 Jahre alte Franzose an einer Meniskusverletzung im Knie, die weiter untersucht werde.

Einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" zufolge muss Pogba "sehr wahrscheinlich" operiert werden und fällt mindestens zwei Monate aus. Der Nationalspieler war in diesem Sommer von Manchester United zurück nach Turin gewechselt, wo er bereits von 2012 bis 2016 gespielt hatte. Sein Vertrag ist bis 2026 gültig.

Juve startet am 15. August mit einem Heimspiel gegen Sassuolo Calcio in die neue Serie-A-Saison. In der Nacht zum Mittwoch (2.30 Uhr) testen die Bianconeri auf ihrer USA-Reise in Dallas gegen den FC Barcelona um Robert Lewandowski.