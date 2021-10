Pogba kritisiert Solskjaer nicht nur zwischen den Zeilen

Die CR7-Euphorie ist vorerst verflogen, Manchester United hat sich spielphilosophisch noch immer nicht gefunden. Muss Ole Gunnar Solskjaer jetzt wirklich zittern?

Über Paul Pogba, dessen Form oder Rolle in den vergangenen Jahren immer mal wieder Thema war, wird bei Manchester United aktuell kaum noch gesprochen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass der Weltmeister in der Liga bereits sieben Tore vorbereitet hat - das allerdings an den ersten vier Spieltagen.

Auch dem Rest der Red Devils merkt man die Krise seit Wochen schon an den Zahlen an, von den letzten möglichen neun Punkten in der Premier League holten sie gerade mal einen. Es scheint vor allem eine Identitätskrise zu sein, die nicht zuletzt mit Cristiano Ronaldo zusammenhängt, der mit all seinen Freiheiten auf dem Platz nicht nur Vorteile mit sich bringt.

"Um ehrlich zu sein, hatten wir solche Spiele schon öfter", sprach Pogba nach dem ernüchternden 2:4 gegen Leicester eine "Problematik" an, "die wir noch nicht wirklich identifiziert haben". Das sollte in erster Linie Trainer Ole Gunnar Solskjaer angehen, dem immer wieder nachgesagt wird, eigentlich gar keine klare Philosophie zu verfolgen. Und Probleme, gerade taktischer Natur, nicht wirklich lösen zu können.

"Ich denke, dass wir verdient verloren haben"

"Wir müssen herausfinden, warum wir diese Spiele verlieren, weil ich denke, dass wir verdient verloren haben", fordert Pogba, der mit seinem Team "routinierter, positiv arroganter und mehr mit dem Ball" spielen will. Nicht nur zwischen den Zeilen liest sich das wie eine klare Kritik an der Herangehensweise seines Trainers.

"Wir müssen etwas verändern", so Pogba, der sich nicht sicher ist, ob die aktuelle Lage wirklich "an unserer Einstellung liegt". Doch eine Veränderung an der Seitenlinie wird es voraussichtlich nicht so schnell geben: Solskjaer, dessen Entlassung in den sozialen Medien - Trend: #OleOut - deutlich gefordert wird, soll etwa laut "The Athletic" noch relativ fest im Sattel sitzen. Viele weitere Ausrutscher gesteht Pogba ManUnited mit oder ohne den Norweger allerdings nicht mehr zu - "wenn wir Meister werden wollen".