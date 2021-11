Pogba fehlt ManUnited wohl monatelang - Profitiert der Publikumsliebling?

Paul Pogba (28) wird Manchester United mindestens bis zum Ende des Jahres nicht zur Verfügung stehen. Womöglich sogar noch viel länger.

Die Oberschenkelverletzung, die Paul Pogba beim Training mit der französischen Nationalmannschaft erlitten hat, ist womöglich deutlich schlimmer als gedacht. Wie ManUnited-Trainer Ole Gunnar Solskjaer am Freitag mitteilte, wird Pogba mindestens sechs bis acht Wochen fehlen, vielleicht aber auch zwölf. Dann wäre der Rekordeinkauf des Rekordmeisters bis Februar raus.

Nachdem er in den ersten vier Ligaspielen sieben Assists gesammelt hatte, war Pogba vor seiner Verletzung - wie eigentlich die gesamte Mannschaft - mal wieder in ein Leistungsloch geraten.

Profitiert davon nun Donny van de Beek? Der 40 Millionen Euro teure Niederländer, der seit seinem Wechsel von Ajax kaum Fuß fassen kann im Old Trafford, ist bei den Fans ob seines merkwürdigen Status' unter Solskjaer zu einer Art Publikumsliebling geworden. Beim jüngsten 0:2 gegen ManCity, als van de Beek wieder mal erst kurz vor Schluss eingewechselt wurde, hatten ManUnited-Fans minutenlang seinen Namen gesungen.

"Seine Herangehensweise an das Spiel und das Training ist genau richtig, und ich kann ihm keinen Vorwurf machen", sagte Solskjaer am Freitag. "Donny ist der Meinung, dass er mehr spielen sollte, und das wird er auch tun. Er wird seine Früchte ernten." Womöglich schon am Samstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) beim FC Watford.