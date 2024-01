Pogatetz übernimmt bei den Young Violets

Austria Wien meldet die Verpflichtung von Emanuel Pogatetz als Cheftrainer der in der Regionalliga Ost spielenden Young Violets.

Emanuel Pogatetz will den Young Violets Dampf machen. Austria Wien/Daniel Shaked

Der 61-fache ÖFB-Teamspieler Emanuel Pogatetz heuert nach seinem Aus als Trainer des Zweitligisten SKN St. Pölten in der Regionalliga Ost bei den Young Violets Austria Wien an. Co-Trainer wird Philipp Steiner, der zuletzt ebenfalls im Betreuerstab der Niederösterreicher tätig war.

"Wir freuen uns, mit Emanuel Pogatetz einen hochmotivierten, aufstrebenden Trainer für die Young Violets gefunden zu haben. Er konnte in den letzten Jahren bereits einiges an Erfahrung sammeln, soll jetzt aber als Chef-Trainer bei uns den nächsten Entwicklungsschritt machen", wird FAK-Sportdirektor Manuel Ortlechner in einer Aussendung der Wiener zitiert.

"Die Quintessenz meiner Spielidee ist Intensität. Austria Wien ist daher das perfekte Umfeld für mich und mit den Young Violets habe ich eine Mannschaft, die auch dazu in der Lage ist, diese Spielweise umzusetzen", freut sich Pogatetz über seine neue Aufgabe.

