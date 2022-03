Pogacar steht unmittelbar vor der Titelverteidigung

Tadej Pogacar machte den nächsten Schritt, um seinen Titel bei der Rundfahrt Tirreno-Adriatico zu verteidigen.

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger aus Slowenien gewann am Samstag die vorletzte Etappe über 213 km von Apecchio nach Carpegna mit deutlichem Vorsprung von 1:03 Minuten vor dem Dänen Jonas Vingegaard (Jumbo Visma).

Der 23-Jährige vom UAE Team Emirates liegt damit in der Gesamtwertung mit einem Vorsprung von 1:52 Minuten vor Vingegaard komfortabel vorne. Das Rennen endet am Sonntag mit der siebten Etappe in San Benedetto del Tronto.

Bestplatzierter Deutscher war wie schon am Freitag Emanuel Buchmann. Der 29-Jährige vom Team Bora-hansgrohe kam als 37. mit einem Rückstand von 14:50 Minuten ins Ziel.