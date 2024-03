Pogacar muss sich nur Schultz geschlagen geben

Drittes Rennen, dritter Podestplatz: Tadej Pogacar präsentiert sich weiter in starker Form. Zum Sieg reicht es aber nicht, weil ein Ausreißer wenige Meter Vorsprung ins Ziel rettet.

Nur zwei Tage nach seinem dritten Platz beim schweren Frühjahrsklassiker Mailand-Sanremo hat sich Radstar Tadej Pogacar zum Auftakt der 103. Katalonien-Rundfahrt gleich wieder in Szene gesetzt. Der Slowene belegte auf der ersten Etappe über 173,9 Kilometer mit Start und Ziel in Sant Feliu de Guixols beim Bergaufsprint den zweiten Platz hinter dem Australier Nick Schultz, der einen Kilometer vor dem Ziel attackiert hatte. Pogacar war im Finale der deutlich schnellste Fahrer, konnte Schultz aber nicht mehr rechtzeitig einholen.

Ich glaube, noch auf der Ziellinie fragte ich mich, was eigentlich passiert ist", sagte Schultz nach seinem größten Triumph seiner bisherigen Kariere. "Das war eine große Überraschung für mich."

Platz drei belegte der Brite Stephen Williams. Schultz führt damit auch die Gesamtwertung vor Pogacar an. Der frühere Tour-de-France-Sieger Egan Bernal (Kolumbien), der während der Etappe noch drei Bonussekunden geholt hatte, war unterdessen im Finale in einen Sturz verwickelt.

Pogacar hatte am Samstag hauchdünn seinen ersten Sieg beim Klassiker Mailand-Sanremo verpasst, als er hinter Sprintkönig Jasper Philipsen (Belgien) und dem Australier Michael Matthews (Australien) den dritten Platz belegt hatte. Zuvor war er mit einem Sieg beim Schotterrennen Strade Bianche in die Saison gestartet. Die Katalonien-Rundfahrt, die am Dienstag mit der Bergankunft in Vallter 2000 fortgesetzt wird, dient dem zweimaligen Tour-Champion als Vorbereitung auf den Giro d'Italia.

Statistik

1. Etappe Sant Feliu de Guíxols/Spanien - Sant Feliu de Guíxols/Spanien (173,90 km), 18.3.2024:

1. Nicholas Schultz (Australien) - Israel-Premier Tech 4:11:38 Std.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 0 Sek.; 3. Stephen Williams (Großbritannien) - Israel-Premier Tech; 4. Dorian Godon (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 2; 5. Axel Laurance (Frankreich) - Alpecin-Deceuninck; 6. Rémy Rochas (Frankreich) - Groupama-FDJ; 7. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step; 8. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe; 9. Sepp Kuss (USA) - Team Visma; 10. Harold Tejada (Kolumbien) - Astana Qazaqstan Team

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 1. Etappe:

1. Nicholas Schultz (Australien) - Israel-Premier Tech 4:11:28 Std.; 2. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates + 2 Sek.; 3. Stephen Williams (Großbritannien) - Israel-Premier Tech + 6; 4. Laurens De Plus (Belgien) - Ineos Grenadiers + 9; 5. Dorian Godon (Frankreich) - AG2R La Mondiale + 10; 6. Axel Laurance (Frankreich) - Alpecin-Deceuninck; 7. Rémy Rochas (Frankreich) - Groupama-FDJ; 8. Ilan Van Wilder (Belgien) - Soudal Quick-Step; 9. Aleksander Wlasow (Russland) - Bora-hansgrohe; 10. Sepp Kuss (USA) - Team Visma