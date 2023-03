Pogacar hängt Vingegaard ab und steht vor Gesamtsieg

Tadej Pogacar steht vor dem Gesamtsieg bei der 81. Ausgabe von Pairs-Nizza. Der Slowene gewann am Samstag auf dem Col de la Couillole und nahm Tour-Sieger Jonas Vingegaard erneut Zeit ab.

Pogacar siegte mit zwei Sekunden Vorsprung vor dem Franzosen David Gaudu, sechs Sekunden zurück folgte sein großer dänischer Rivale Vingegaard. Für Pogacar war es bereits der siebte Saisonsieg. Deutsche Fahrer hatten bei der Bergankunft mit der Entscheidung nichts zu tun.

Der zweimalige Tour-Champion liegt damit in der Gesamtwertung nun zwölf Sekunden vor Gaudu und fast eine Minute vor Vingegaard. Am Sonntag endet die Rundfahrt mit der achten und letzten Etappe rund um Nizza. Dabei sind zwar noch fünf Bergwertungen zu meistern, auf den letzten 20 Kilometern geht es aber nach Nizza hinunter.

Wegen Krankheit: Schachmann geht nicht mehr an den Start

Der zweimalige Gesamtsieger Maximilian Schachmann war am Samstag nicht mehr an den Start gegangen. Das Bora-hansgrohe-Team verkündete bereits am Vortag, als die Etappe wegen eines Sturmtiefs abgesagt worden war, dass der gebürtige Berliner wegen Krankheit das Rennen aufgeben werde.

7. Etappe Nizza - Col de la Couillole (142,80 km):

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 3:56:08 Std.; 2. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 2 Sek.; 3. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 6; 4. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 19; 5. Neilson Powless (USA) - EF Education-EasyPost + 24; 6. Gino Mader (Schweiz) - Bahrain Victorious + 28; 7. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM + 30; 8. Pawel Siwakow (Frankreich) - Ineos Grenadiers + 38; 9. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team; 10. Pierre-Roger Latour (Frankreich) - Team TotalEnergies + 53

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 7. Etappe:

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 21:10:50 Std.; 2. David Gaudu (Frankreich) - Groupama-FDJ + 12 Sek.; 3. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 58; 4. Simon Yates (Großbritannien) - Team Jayco AlUla + 1:27 Min.; 5. Gino Mader (Schweiz) - Bahrain Victorious + 1:59; 6. Neilson Powless (USA) - EF Education-EasyPost + 2:20; 7. Romain Bardet (Frankreich) - Team DSM + 2:22; 8. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team + 2:32; 9. Pawel Siwakow (Frankreich) - Ineos Grenadiers + 3:08; 10. Pierre-Roger Latour (Frankreich) - Team TotalEnergies + 3:17