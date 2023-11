Pogacar gewinnt Stelldichein der Profis in Japan

Tadej Pogacar hat das Saisonfinale in Japan gewonnen und sich im Anschluss ein Sonderlob von Sprintstar Mark Cavendish abgeholt.

Tadej Pogacar jubelt über seinen Sieg beim Saitama Criterium AFP via Getty Images

Pogacar setzte sich am Sonntag (Ortszeit) in 1:23,03 Stunden beim Saitama Criterium im Sprint gegen den US-Amerikaner Sepp Kuss durch. Auf dem dritten Platz kam der slowakische Ex-Weltmeister Peter Sagan ins Ziel.

Bei dem Rennen, das seit 2013 vom Veranstalter der Tour de France ASO organisiert wird, treten zum Saisonabschluss die Stars der Radsportwelt gegeneinander an. Deutsche Fahrer waren in diesem Jahr nicht am Start.

Für Pogacar bedeutet der Sieg einen erfolgreichen Abschluss der Saison. In diesem Jahr gewann er unter anderem das Amstel Gold Race, Paris-Nizza und zum dritten Mal in Folge die Lombardei-Rundfahrt. Bei der Tour de France wurde er hinter Jonas Vingegaard aus Dänemark Zweiter.

Tour-Rekord-Etappensieger Mark Cavendish zeigte sich nach dem Rennen in Japan begeistert von Pogacar: "Er gewinnt nicht nur, er gewinnt mit Begeisterung." Vor allem für Kinder sei Pogacar eine Inspiration und ein "Idol" seines Sohnes, sagte der 38-Jährige. Cavendish beendete das Rennen hinter den Top-Drei auf Rang vier.

Pogacar wagte vor dem letzten Rennen der Saison 2023 auch bereits einen Blick voraus: "Ich denke, dass wir eine Rivalität haben werden, die in die Geschichtsbücher eingehen wird", sagte der Slowene vor dem Kriterium in Bezug auf seinen Dauerrivalen Vingegaard: "Wir sind gut für eine Show in den nächsten Jahren."

Pogacar über Vingegaard: "Wirklich glücklich, einen solchen Rivalen zu haben"

Zudem hofft Pogacar, dass Vingegaard sich nicht wie in den letzten Jahren üblich nahezu komplett auf die Frankreich-Rundfahrt konzentrieren wird: "Unsere Rivalität basiert eher auf der Tour, aber ich denke, dass wir uns in Zukunft auch bei anderen Rennen treffen werden", sagte der 25-Jährige, der "wirklich glücklich" ist, "einen solchen Rivalen zu haben. Wir haben großen Respekt voreinander."