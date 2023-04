Pogacar gewinnt Flandern-Rundfahrt im Alleingang

Der zweimalige Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar hat die 107. Flandern-Rundfahrt gewonnen. Der Slowene feierte damit seinen insgesamt zehnten Sieg in dieser Saison.

Pogacar gewann am Sonntag nach 273,4 Kilometern in Oudenaarde nach einer beeindruckenden Vorstellung im Alleingang vor dem Niederländer Mathieu van der Poel und dem dänischen Ex-Weltmeister Mads Pedersen. Pogacar, der sich am vorletzten Anstieg abgesetzt hatte, ist es der erste Triumph beim belgischen Radsport-Monument. Zuvor hatte er 2021 Lüttich-Bastogne-Lüttich sowie 2021 und 2022 die Lombardei-Rundfahrt gewonnen. Zugleich demonstrierte er seine hervorragende Frühjahrs-Form, für den 24-Jährigen war es bereits der zehnte Saisonsieg.

"Diesen Tag werde ich nicht vergessen. Ich habe alles gegeben. Ich wusste, dass es hart wird, aber ich musste alleine wegziehen. Es war die einzige Möglichkeit, das Rennen zu gewinnen", sagte Pogacar und fügte hinzu: "Ich könnte jetzt zurückgetreten und super stolz auf meine Karriere sein." Auch wenn er die Tour dieses Jahr nicht gewinne, wäre die Saison schon ein Erfolg.

Die Show der großen Drei vor mehreren Hunderttausend Zuschauern begann 55 Kilometer vor dem Ziel mit einer Attacke von Pogacar am Oude Kwaremont. Nach dem Paterberg ließ sich der Slowene wieder einholen, trat wenig später am bis zu 22 Prozent steilen Kopfsteinpflaster-Ungeheuer Koppenberg erneut an. Nur van Aert und van der Poel konnten mitfahren und das Trio machte sich auf die Verfolgung einer zwölfköpfigen Spitzengruppe. Dort kamen allerdings nur Pogacar und van der Poel an, nachdem van Aert einer Tempoverschärfung des Niederländers am Kruisberg nicht folgen konnte.

Bei der letzten Kwaremont-Überquerung war das Finale endgültig eröffnet. Pogacar hängte van der Poel ab, rauschte kurz darauf mit beeindruckender Leichtigkeit auch an dem führenden Pedersen vorbei. Damit demonstrierte er erneut seine hervorragende Frühjahrs-Form, für den 24-Jährigen war es bereits der zehnte Saisonsieg. Zuletzt hatte er bei der schweren Rundfahrt Paris-Nizza den dänischen Tour-Sieger Jonas Vingegaard düpiert.

Vor dem Start auf dem Marktplatz von Brügge war ein Dreikampf zwischen Titelverteidiger van der Poel, dem belgischen Helden van Aert und Ex-Tour-Sieger Pogacar erwartet worden. Das Rennen begann hoch nervös, auf den ersten 100 Kilometern entstand keine Gruppe. Dann setzen sich acht Fahrer ab, darunter der Hesse Jonas Rutsch.

Nach Massensturz: Ausschluss von Maciejuk

Der maximale Vorsprung betrug über sechseinhalb Minuten, was auch einem schweren Massensturz im Feld geschuldet war. Bei der ersten Anfahrt zum Oude Kwaremont etwa 142 Kilometer vor dem Ziel geriet der Pole Filip Maciejuk bei einer Fahrbahnverengung in einen Graben. Der 23-Jährige sprang ohne Rücksicht zurück auf die Straße und räumte dabei nahezu das ganze Feld ab. Van Aert war in den Sturz ebenso verwickelt wie die Ex-Weltmeister Julian Alaphilippe (Frankreich) und Peter Sagan (Slowakei). Pogacar verlor in Tim Wellens seinen wichtigsten Helfer, der Belgier erlitt einen Schlüsselbeinbruch.

Etwa 100 Kilometer vor dem Ziel entstand eine starke Gruppe mit Stefan Küng, Pedersen, Matteo Trentin und Kasper Asgreen. Von den drei Favoriten hatte nur van der Poel keinen Fahrer vorn dabei, doch seine Mannschaft war nicht stark genug für die Verfolgung. Da niemand ernsthaftes Interesse zeigt, wuchs der Vorsprung auf zwei Minuten, es kam vorn zum Zusammenschluss mit der Rutsch-Gruppe.

Im schon dezimierten Feld kam es zum nächsten schweren Sturz. Biniam Girmay touchierte auf abschüssiger Straße das Hinterrad seines Vordermannes und kam bei hoher Geschwindigkeit zu Fall. Mehrere Fahrer stürzten über den Gent-Wevelgem-Sieger von 2022. Sowohl Girmay als auch der frühere Sanremo-Sieger Matej Mohoric mussten aufgeben. Unbeeindruckt davon führte Pogacar seinen Plan aus und kämpfte sich mit van Aert und van der Poel im Schlepptau an die Spitze heran, das Finale war eröffnet.

Flandern-Rundfahrt (273,40 km):

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 6:12:07 Std.; 2. Mathieu Van Der Poel (Niederlande) - Alpecin-Deceuninck + 16 Sek.; 3. Mads Pedersen (Dänemark) - Trek - Segafredo + 1:12 Min.; 4. Wout van Aert (Belgien) - Jumbo-Visma; 5. Neilson Powless (USA) - EF Education-EasyPost; 6. Stefan Küng (Schweiz) - Groupama-FDJ; 7. Kasper Asgreen (Dänemark) - Soudal Quick-Step; 8. Fred Wright (Großbritannien) - Bahrain Victorious; 9. Matteo Jorgenson (USA) - Movistar Team + 1:19; 10. Matteo Trentin (Italien) - UAE Team Emirates + 2:49