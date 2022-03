Pogacar gewinnt Bergankunft und übernimmt Führung

Einmal mehr stellte Tadej Pogacar seine überragende Frühform unter Beweis: Der zweimalige Tour-Sieger gewann die Berankunft bei der 4. Etappe von Tirreno-Adriatico und übernahm das Blaue Trikot als Gesamtführender.

Nach drei Etappen in Lauerstellung hat Tadej Pogacar die Führung bei der Rad-Fernfahrt Tirreno-Adriatico übernommen. Der 23 Jahre alte Slowene gewann am Donnerstag die vierte Etappe über 202 Kilometer von Cascata delle Marmore nach Bellante souverän und kletterte in der Gesamtwertung von Platz drei an die Spitze. Der Däne Jonas Vingegaard, bei der vergangenen Tour de France bereits von Pogacar auf Rang zwei verwiesen, belegte Platz zwei vor dem Franzosen Victor Lafay. Im Gesamtklassement liegt Pogacar neun Sekunden vor dem Belgier Remco Evenepoel.

Am Schlussanstieg nach Bellante konterte Pogacar eine Attacke etwa 500 Meter vor dem Ziel und ließ sich seinen fünften Saisonsieg nicht mehr nehmen. Als bester Deutscher landete Emanuel Buchmann (Ravensburg/Bora-hansgrohe) mit 18 Sekunden Rückstand auf Rang 23, damit verbesserte er sich im Gesamtklassement auf Platz 32 (+1:47 Minuten).

Am Freitag dürfte es im anspruchsvollen Finale der 155 Kilometer von Sefro nach Fermo zum erneuten Schlagabtausch der Anwärter auf den Gesamtsieg kommen. Das Rennen endet am Sonntag mit einer Etappe rund um San Benedetto del Tronto an der italienischen Ostküste.

4. Etappe Cascata delle Marmore - Bellante (202,00 km)

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 4:48:39 Std.; 2. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 2 Sek.; 3. Victor Lafay (Frankreich) - Cofidis; 4. Remco Evenepoel (Belgien) - Deceuninck-Quick-Step; 5. Giulio Ciccone (Italien) - Trek - Segafredo + 5; 6. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers; 7. Enric Mas Nicolau (Spanien) - Movistar Team; 8. Wilco Kelderman (Niederlande) - Bora-hansgrohe; 9. Mikel Landa Meana (Spanien) - Bahrain Victorious; 10. Jai Hindley (Australien) - Bora-hansgrohe; ... 23. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 18; 88. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 10:22 Min.; 92. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM + 15:42; 146. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto-Soudal + 19:54; 148. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech; 150. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious; 151. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto-Soudal; 155. Roger Kluge (Berlin) - Lotto-Soudal; 157. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates

Gesamtwertung Einzel, Stand nach der 4. Etappe

1. Tadej Pogacar (Slowenien) - UAE Team Emirates 14:36:47 Std.; 2. Remco Evenepoel (Belgien) - Deceuninck-Quick-Step + 9 Sek.; 3. Filippo Ganna (Italien) - Ineos Grenadiers + 21; 4. Thymen Arensman (Niederlande) - Team DSM + 36; 5. Tao Geoghegan Hart (Großbritannien) - Ineos Grenadiers + 43; 6. Jonas Vingegaard Rasmussen (Dänemark) - Jumbo-Visma + 45; 7. Miguel Angel Lopez Moreno (Kolumbien) - Astana Qazaqstan Team + 50; 8. Marc Soler (Spanien) - UAE Team Emirates + 56; 9. Richie Porte (Australien) - Ineos Grenadiers + 1:02 Min.; 10. Wilco Kelderman (Niederlande) - Bora-hansgrohe + 1:04; ... 32. Emanuel Buchmann (Lochau/Österreich) - Bora-hansgrohe + 1:47; 84. Jasha Sütterlin (Freiburg im Breisgau) - Bahrain Victorious + 11:11; 97. Nikias Arndt (Köln) - Team DSM + 16:55; 131. Pascal Ackermann (Landau in der Pfalz) - UAE Team Emirates + 21:22; 141. Phil Bauhaus (Köln) - Bahrain Victorious + 21:51; 149. Michael Schwarzmann (Kempten) - Lotto-Soudal + 22:13; 151. Roger Kluge (Berlin) - Lotto-Soudal + 22:32; 160. Rick Zabel (Köln) - Israel-Premier Tech + 33:02; 163. Rüdiger Selig (Berlin) - Lotto-Soudal + 44:39