Pöschl verlässt Club-Frauen - Auch Tölzel verabschiedet sich in Richtung USA

Zwei personelle Abgänge hat der Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg bekanntgegeben. So wird Katja Pöschl den FCN nach einem Jahr wieder verlassen und Torwarttalent Sina Tölzel zum Studieren in die USA gehen.

Der Tabellenelfte der Frauen-Bundesliga 1. FC Nürnberg hat nach der Verpflichtung der Leverkusener Angreiferin Amira Arfaoui auch die ersten Abgänge bekanntgegeben. So wird Katja Pöschl den Club mit sofortiger Wirkung verlassen. Die 19-Jährige war im vergangenen Winter von den Oakland Golden Grizzlies geholt worden, lief seitdem aber nur in der letztjährigen Aufstiegssaison viermal für den Club auf. In dieser Spielzeit stand sie kein einziges Mal im Bundesliga-Kader.

Zudem wird auch die junge Torhütern Sina Tölzel die Mittelfranken am Saisonende verlassen. Sie kam in der Spielzeit 2022/23 vom JFG Steigerwald an den Valznerweiher und bestritt in der vergangenen Runde 14 Einsätze in der U-17-Bundesliga. Auch international vertrat Tölzel die Nürnbergerinnen. Denn im Mai 2023 nahm sie mit der deutschen U-17-Auswahl an der Europameisterschaft in Estland teil.

Ab Sommer zieht es die 17-Jährige zum Studieren über den großen Teich. In den USA wird sie für die Mannschaft der North Carolina State University das Gehäuse hüten. Der Sportliche Leiter Osman Cankaya bedauert in einer Mitteilung des Vereins zwar den Abschied, doch lässt er die Tür für eine Rückkehr offen: "Ihre Entwicklung in den vergangenen Jahren, gerade in dieser Saison, haben gezeigt, welch großes Potential sie bereits in jungen Jahren mitbringt. Nürnberg ist Sinas Heimat und ihr stehen hier weiterhin alle Türen offen."