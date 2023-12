Pöschl kehrt Illertissen berufsbedingt den Rücken zu

Hannes Pöschl verlässt den FV Illertissen. Der Stürmer, der in der laufenden Spielzeit in 14 Spielen zum Einsatz kam und zudem fünf Saisontore bejubeln durfte, wird den FV Illertissen aus beruflichen Gründen verlassen und zum Verbandsligisten TSV Berg nach Baden-Württemberg wechseln. Bereits in der vergangenen Spielzeit erwies sich der Stürmer als treffsicher und traf in 36 Saisonspielen elfmal.