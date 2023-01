Podolski begeistert von Wolff: "Solche Typen fehlen uns im Fußball leider"

Die deutsche Nationalmannschaft hat bei der Handball-WM erstmals verloren. Das hielt Fußball-Weltmeister Lukas Podolski nicht von einer Lobeshymne ab - speziell auf Keeper Andreas Wolff.

Ein Weltmeister verfolgte die DHB-Auswahl am Montagabend live vor Ort. Lukas Poldolski spielt in der polnischen Ektraklasa für Gornik Zabrze und wohnt in Kattowitz. In eben jener Stadt, in der die deutsche Mannschaft gegen Norwegen (26:28) ihr bereits sechstes Turnierspiel absolvierte. Podolski hätte gerne schon früher vorbeigeschaut, weilte bis zuletzt aber mit Gornik im Trainingslager.

Nun nutzte der gebürtige Pole, gerade zum dritten Mal Vater geworden, die Möglichkeit, um sich das Team von Bundestrainer Alfred Gislason aus nächster Nähe anzuschauen. "Ich verfolge Handball nicht nur, weil es hier in Kattowitz ist", stellte Podolski am ARD-Mikrofon unmittelbar klar: "Ich habe das auch schon vor 15, 20 Jahren verfolgt - natürlich auch durch meine Mutter."

Diese habe in Polen Handball gespielt, weswegen Podolski durchaus gewisse Handball-Gene in sich trage. "Das sieht man doch am Körperbau", erklärte der Spaßvogel mit einem Lachen. "Meine Mutter ist kräftig-stark, das sieht man mir auch ein bisschen an." Warum ihm Handball so gut gefällt? "Toller Sport, viele Tore, viel Action, viele Zweikämpfe, es geht hart zur Sache, die Stimmung bei den Spielen ist immer super. Von daher bin ich da auch ein Riesenfan des Sports."

"Die Typen brauchen wir" - Lob für Knorr

Angesprochen auf Andreas Wolff, der zehn teils spektakuläre Paraden (Fangquote von 32 Prozent) zeigte, geriet Podolski direkt ins Schwärmen. "Nicht nur, dass er die Bälle gehalten hat, sondern auch vom Typ her, wie er die Bank mitnimmt, wie er die Mitspieler mitnimmt - solche Typen braucht man, nicht nur beim Handball, sondern auch beim Fußball. Aber solche Typen fehlen uns leider. Die sind so die letzten Jahre weggefallen und ich hoffe, dass diese Typen nochmal irgendwann zurückkommen in unserer Generation. Solche Typen braucht der Sport und die brauchen wir auch." Eine Debatte, die den deutschen Fußball schon einige Zeit beschäftigt und wohl auch noch beschäftigen wird.

Sportlich schon mit 22 Jahren auf dem Weg in die Weltklasse ist Spielmacher Juri Knorr, der eine unfassbare erste Hälfte gegen Norwegen spielte und dabei sieben seiner acht Treffer markierte. "Ich weiß nicht, wer so der Top-Verein in Europa ist", munkelte Podolski: "Ich glaube, einen Abnehmer findet er auf jeden Fall nach diesem Turnier." Knorr hat seinen Vertrag bei den Rhein-Neckar Löwen kurz vor dem Jahreswechsel allerdings erst bis 2026 verlängert. Kein Wunder, dass die Nordbadener den Deal als "Meilenstein in der Personalpolitik" bezeichneten.