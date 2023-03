Podium für Hülkenberg? Fünf Thesen zur neuen Formel-1-Saison

Wenn am Sonntag (16 Uhr) in Bahrain die Lichter ausgehen, startet die Formel 1 in die neue Saison. Fünf Thesen darüber, was das neue Jahr mit sich bringen könnte.

Perez' letztes Jahr bei Red Bull

Das Verhältnis zwischen Sergio Perez und Weltmeister Max Verstappen hat in der letzten Saison gelitten. Perez, der 2021 in Abu Dhabi durch heroisches Verteidigen gegen Lewis Hamilton einen großen Anteil an Verstappens WM-Titel hatte, kam auch 2022 nicht aus dem Schatten des Niederländers heraus.

In Brasilien wurde die emotionale Kluft zwischen beiden Fahrern erstmals öffentlich, als Verstappen sich weigerte, Perez in der letzten Runde vorbeizulassen, um dem Mexikaner dabei zu helfen, Platz zwei in der Fahrerwertung zu erreichen. Es sollte die Rache für Perez' vermeintlich absichtlichen Dreher im Qualifying in Monaco sein, als Verstappen auf bestem Wege war, sich die Pole zu schnappen.

Perez gewann das Rennen im Fürstentum letztlich und verlängerte seinen Vertrag mit Red Bull anschließend bis 2024. Die anstehende Saison wird aber dennoch das letzte Jahr des Mexikaners sein, man wird sich einvernehmlich trennen. Perez will erster Fahrer bei einem anderen Team werden, Red Bull einen neuen und jüngeren Herausforderer für Verstappen verpflichten.

Russell schlägt Hamilton erneut

Dass George Russell am Ende der vergangenen Saison 35 Punkte mehr sammelte als Lewis Hamilton, war beinahe Majestätsbeleidigung, schließlich war Russell gerade erst von Williams zum damaligen Konstrukteursweltmeister gewechselt. Der Mercedes hinkte der Spitze weit hinterher, dennoch heimste der junge Brite akzeptable Ergebnisse ein.

Während Hamilton erstmals eine ganze Saison lang ohne Sieg blieb, gewann Russell in Brasilien seinen ersten Grand Prix. Der 25-Jährige scheint einfach besser mit dem weiterhin zickenden Silberpfeil zurechtzukommen - und wird davon auch im neuen Jahr profitieren.

Russell wird auch 2023 am Ende vor Hamilton landen, wenngleich es deutlich knapper sein wird.

Alonso gewinnt das spanische Duell

Aston Martin ist der große Gewinner des Winters und machte bei den Testfahrten einen starken Eindruck. Bei einer Rennsimulation landete das Team sogar vor Ferrari, vor allem ein niedriger Reifenverschleiß ist die Stärke des neuen Autos.

Großen Anteil an der Leistungssteigerung hat natürlich auch Fernando Alonso, den Aston Martin von Alpine losgeeist hat. Der Spanier wird in dieser Saison einige Punkte sammeln und am Ende vor seinem Landsmann Carlos Sainz im Ferrari landen.

Tsunoda verabschiedet sich aus der Formel 1

Als verheißungsvolles Talent begann Yuki Tsunoda 2021 seine Formel-1-Karriere bei Alpha Tauri. Seitdem konnte der Japaner aber nur selten überzeugen, in zwei Jahren holte Tsunoda nur 44 Punkte. Seine Arbeitseinstellung war lange Zeit nicht professionell, zudem leistete sich Tsunoda immer wieder Fehler und pampige Aussagen am Team-Funk.

Mit der Verpflichtung von Nyck de Vries hat Alpha Tauri auf den Abgang von Pierre Gasly reagiert und einen starken Fahrer verpflichtet. Der Niederländer wird schnell der führende Fahrer des Teams werden und Tsunoda in den Schatten stellen.

Der 22-Jährige, dessen Vertrag nur für dieses Jahr gilt, wird seinen Platz für die kommende Saison verlieren und sich aus der Formel 1 verabschieden.

Podium für Hülkenberg

Nico Hülkenbergs Glück ist Mick Schumachers Leid, der Routinier ist zurück in der Formel 1. Das Haas-Team verspricht sich vom mittlerweile 35-Jährigen mehr Konstanz und weniger Fehler. Für regelmäßige Platzierungen in den Punkten ist das Auto weiterhin zu schwach, ein Highlight wird das Team aber dennoch erleben.

Hülkenberg wird bei einem Rennen in dieser Saison auf dem Podium landen. Freilich muss dabei viel passieren, dass ein Haas aber auch von der Pole starten kann, hat Kevin Magnussen letztes Jahr in Brasilien bewiesen.

In dieser Saison wird Hülkenberg einmal von einigen Ausfällen vor sich profitieren und dank seiner Erfahrung den Haas sicher ins Ziel bringen. Es wäre sein erstes Top-3-Finish seiner Karriere.

