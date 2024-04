Pluntke verlässt Wegberg-Beeck

Maurice Pluntke verlässt den FC Wegberg-Beeck im Sommer, um sich in der Landesliga der Holzheimer SG anzuschließen. Der 30-jährige Abwehrmann, der 2022 aus Bocholt kam, feierte im vergangenen Jahr den Wiederaufstieg in die Regionalliga mit Beeck. In der laufenden Spielzeit absolvierte Pluntke 20 Partien.