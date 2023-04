"Plötzlich war es 6 Uhr morgens": Snooker-Profi Robertson spricht über seine Videospielsucht

2010 wurde Neil Robertson Snooker-Weltmeister. Dass er diesen Erfolg nicht wiederholen konnte, lag wohl auch an der Videospielsucht des Australiers, über die er nun offen sprach.

So mancher Sportler hadert im Nachhinein mit seiner Karriere. Die einen hätten sich im Nachhinein gewünscht, lieber ein paar Mal weniger um die Häuser gezogen zu sein, die anderen ärgern sich über eine schwere Verletzung, die ihnen den Weg zu mehr Ruhm verbaut hat.

Bei Neil Robertson sind es - Videospiele. Das räumte der 41-Jährige nun mit bemerkenswerter Offenheit ein. "Ich wusste, dass ich süchtig war, aber ich konnte nicht aufhören. Mein Gehirn sagte mir: 'Wow, das macht so viel Spaß und ist so unterhaltsam.' Meine Sucht war - und ist es wohl immer noch - das Videospielen", erklärte "The Thunder from Down Under", der noch immer zu den weltbesten Spielern gehört. Am Freitag trifft er bei der Snooker-WM in der zweiten Runde auf den Waliser Jak Jones.

LoL, WoW und FIFA bis 6 Uhr früh

Den WM-Coup von 2010 konnte er nicht mehr wiederholen. Sein Spiel hat unter der Sucht gelitten - und auch sein Privatleben. "Ich hätte wahrscheinlich mehr Turniere gewonnen. Ich habe die WM 2010 gewonnen, vielleicht hätte ich noch mehr gewinnen können, wenn ich mich voll und ganz dem Snooker verschrieben hätte. Ich habe meine Zeit mit Videospielen verbracht, obwohl ich sie lieber mit meiner Familie und an den Trainingstischen hätte verbringen sollen."

Süchtig sei er nach League of Legends, World of Warcraft und FIFA gewesen. "Es war lächerlich. Ich blieb die ganze Nacht auf und spielte diese Videospiele." Manchmal habe er gesehen, dass es "plötzlich 6 Uhr morgens war. In zwei Stunden musste ich aufstehen, um meinen Sohn zur Schule und dann zum Training zu bringen. Wenn man alleinstehend ist und einen normalen Job hat, kann man das schaffen. Aber man kann keine professionellen Billardspiele gewinnen, wenn man müde ist."

Die Schuld sucht Robertson aber in erster Linie bei sich selbst. Er sei ein "wirklich süchtiger Mensch mit einer süchtigen Persönlichkeit. Wenn ich etwas tue, gebe ich wirklich 100 Prozent und versuche, der Beste darin zu werden. Videospiele sind offensichtlich extrem ungesund. Wenn man so viele Stunden vor einem Bildschirm verbringt, wirkt sich das auf den Schlaf und die Stimmung aus."

League of Legends ist jetzt bei ihm zu Hause verboten, so Robertson, "und das zu Recht. Es ist einfach furchtbar."