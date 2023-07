Plötzlich Verteidigerin? "Aus meiner Sicht muss Huth vorne rechts spielen"

Ex-Nationalspielerin Verena Schweers ist mit der neuen Position von Svenja Huth im Nationalteam nicht glücklich. Sie sagt in ihrer ersten kicker-Kolumne zur WM auch, warum, und hofft aus eigener Erfahrung 2011, dass die Erwartungen das Team nicht erdrücken.

Mitten im dortigen Winter bereitet sich der finale Kader der deutschen Nationalmannschaft im Teamquartier im australischen Wyong auf die WM vor. Nach den beiden Vorbereitungsspielen ist das Team von Martina Voss-Tecklenburg in der nun wichtigsten Phase angekommen.

In den letzten Tagen geht es um den Feinschliff in allen Bereichen. Vor allem um das gruppentaktische Verhalten in Offensive und Defensive, letzte individuelle Anpassungen. Gruppengegner werden analysiert, Matchpläne gestaltet. Dazu gilt es für das Team rund um die Bundestrainerin, die Mannschaft mit einem guten Gefühl, der nötigen Sicherheit und dem entsprechenden Selbstvertrauen ins Turnier zu schicken.

Der Kader hat sich im Vergleich zur EM im letzten Jahr kaum verändert, lediglich vier Positionen sind ausgetauscht. Qualitativ ist der Kader aus meiner Sicht genauso stark wie im vergangenen Jahr. Damals fehlte Melly Leupolz auf Grund ihrer Schwangerschaft, dieses Jahr ist es Almuth Schult, die aus gleichem Grund nicht im Kader sein kann. Neben dem Platz ein tolles Zeichen, dass Profifußball und Familie eben doch beides geht.

Ich würde vor einem Vergleich zum vorigen Jahr warnen

Hingegen wirkt der Ausfall von Carolin Simon durch die schwere Kreuzbandverletzung im letzten Testspiel schwer. Caro hat eine starke Saison für den FC Bayern gespielt und viele Tore vorbereitet. Sie hätte der DFB-Auswahl nach ihrer längeren Absenz sicherlich geholfen. Auch die Ausfälle von Linda Dallmann und Giulia Gwinn sind nicht zu vergessen. Alle drei wären wichtige Spielerinnen gewesen.

Die Vorbereitungsspiele gegen Vietnam (2:1) und Sambia (2:3) verliefen etwas holprig, vor allem die Niederlage gegen Sambia mit dem gesamten Kader war auch in ihrer Entstehung überraschend. Mir wird hierbei zu oft betont, dass es im letzten Jahr ähnlich gelaufen ist.

Hiervor würde ich warnen, denn vor der EM in England war die Ausgangslage eine andere. Niemand hatte das Team im Sommer 2022 vor dem Start so richtig auf dem Schirm. Durch den letztjährigen Erfolg hat sich das aber komplett verändert - hier liegt der Unterschied. Die Fans erhoffen sich weiteren Erfolg und verfolgen die Mannschaft mit großem Interesse.

Die Erwartungen dürfen die Mannschaft nicht so erdrücken wie uns 2011

Auch die Mannschaft erwartet viel von sich selbst, was sie gerne offensiv kommuniziert. Ich persönlich war schon immer ein großer Fan dieser Mannschaft. Im letzten Jahr haben sie es aber geschafft, das Interesse von ganz Fußball-Deutschland zu wecken, und das ziemlich beeindruckend. Was die gesteigerte Akzeptanz und Sichtbarkeit in den Köpfen der Mädels vor dieser WM auslöst und welcher neue Druck entstanden ist, wird sich zeigen. Er darf die Mannschaft jedenfalls nicht so erdrücken wie uns vor der Heim-WM 2011.

Das Grundgerüst ist das gleiche wie im vergangenen Jahr und für das globale Kräftemessen bereit. Die Achse aus Wolfsburg mit Frohms, Hendrich, den beiden noch angeschlagenen Hegering und Oberdorf, dazu Huth und Popp steht. Auf allen anderen Positionen hat Martina Voss-Tecklenburg die Qual der Wahl. Gerade auf den zentralen Mittelfeldpositionen sind viele Varianten möglich. Auch über außen drängen sich die Jungen auf. Klara Bühl dürfte links gesetzt sein, während die ganze rechte Seite, zumindest in meinem Kopf, noch nicht ganz klar scheint.

Die Stürmerinnen brauchen Huths punktgenaue Flanken - von rechts vorne

Durch die Nicht-Berücksichtigung von Maximiliane Rall, Giulia Gwinn und die Streichung von Sarai Linder ist Svenja Huth zuletzt als Außenverteidigerin aufgelaufen. Aus meiner Sicht muss Sveni vorne rechts spielen. Dort ist ihre angestammte Position. Die spielt sie routiniert, als Taktgeberin und überragt durch ihre punktgenauen Flanken. Genau das brauchen die Stürmerinnen und genau das hat in den Spielen zuletzt gefehlt: klare und zielstrebige Aktionen im letzten Drittel.

In jedem Spiel wartet auf die Deutschen ein etwas anderer Maßstab. Ich schätze Marokko als physisches Team ein, das versuchen wird zu kontern. Kolumbien wird das DFB-Team spielerisch fordern und Südkorea wird sehr diszipliniert auftreten, dabei den Ball in den eigenen Reihen halten.

Alles in allem ist der Weg der Mädels klar: die Gruppenphase nutzen und sich in einen Flow spielen. Denn im Achtelfinale kann mit Brasilien oder Frankreich schon ein echter Härtetest warten.

Verena Schweers

Verena Schweers hat in der Bundesliga für den SC Freiburg und die Top-Klubs VfL Wolfsburg und Bayern München gespielt. Unter anderem gewann sie je zweimal die Champions League und die deutsche Meisterschaft. Die Verteidigerin absolvierte zudem 47 Länderspiele für die DFB-Auswahl. Im Sommer 2020 beendete sie ihre aktive Laufbahn.