Plötzlich unterbesetzt: FCI muss "mehrere Wochen" auf Heinloth und Neuberger verzichten

Der FC Ingolstadt hat auf der Rechtsverteidigerposition ein Problem: Beide etatmäßigen Spieler, die für die defensive Außenbahn vorgesehen sind, fallen vorerst aus.

Schon nach einer halben Stunde ereignete sich für den FC Ingolstadt im Heimspiel gegen den FC St. Pauli (Endstand 1:3) ein unvorhergesehener Vorfall. Nicht nur Stamm-Rechtsverteidiger Michael Heinloth, sondern auch der für ihn eingewechselte Ersatzmann Maximilian Neuberger - der in der 19. Minute kam und schon 13 Minuten später wieder ausgewechselt wurde - verletzten sich und konnten nicht weitermachen.

Heinloth-Ersatz Neuberger verletzte sich nach 13 Minuten

Heinloth, der die Kapitänsbinde trug und in 18 von 24 Ligaspielen dieser Saison zum Einsatz kam (kicker-Durchschnittsnote 3,79), hat sich laut Vereinsangaben eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen. Sein Ersatz Neuberger (elf Ligaeinsätze, kicker-Durchschnittsnote 4,79) plagen Probleme am Sprunggelenk, berichten die Schanzer.

Genaue Angaben über die Ausfallzeit seiner Rechtsverteidiger machte der FCI nicht. Der Heilungsverlauf sei nicht einschätzbar, doch "bis dahin wünschen wir euch von Herzen gute Besserung und eine schnelle Genesung", richteten sich die Oberbayern an ihre Akteure.

Alternativen sind kaum gegeben

Der Tabellenletzte der 2. Bundesliga wird somit seine rechte Abwehrseite ungewollt neu besetzen müssen. Innenverteidiger Nikola Stefanovic erhielt gegen die Kiez-Kicker als notgedrungener Ersatz am Ende die kicker-Note 6. Christian Gebauer als weitere Alternative könnte sich als zu offensiv bewahrheiten. Es bleibt also spannend, wie Trainer Rüdiger Rehm mit der Situation umgehen wird und wer am Sonntag bei den seit drei Spielen ungeschlagenen Fortunen aus Düsseldorf (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) das Startelfmandat erhalten wird.