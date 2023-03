Plötzlich Torjäger: Die Wandlung des Arne Maier

Als großes Talent galt Arne Maier schon zu Jugendzeiten bei Hertha BSC, doch mangelnde Effizienz begleitete ihn in den Profibereich. Seit Jahresbeginn ist der 24-Jährige beim FC Augsburg auf einer neuen Position torgefährlich.

Januar 2018, der international renommierte Mercedes-Junior-Cup in Stuttgart: Ein hochkarätig besetztes Hallenturnier für A-Junioren, dem schon viele spätere Stars ihren Stempel aufgedrückt haben. Am Ende des zweitägigen Events wählt der kicker den Spieler des Spiels. 2018 ist die Wahl einfach, sie kann nur auf Arne Maier fallen, der zentralen Figur bei Turniersieger Hertha BSC, Stratege und Torschütze.

Maier etabliert sich im Bundesligakader der Hauptstädter, der Durchbruch will ihm aber nicht so recht gelingen, auch wegen Verletzungen. Im August 2021 wechselt er deshalb zum FC Augsburg und rotiert in der Folgezeit mal rein, mal raus aus der Startelf. Ende 2022 steht ein mageres Bundesligator in seiner Bilanz, trotz mehr als hundert Spielen. Er wird für mangelnde Effizienz kritisiert, aber auch für eine oftmals lasche Arbeit gegen den Ball. Ein Talent am Scheideweg.

Nach dem ersten Quartal 2023 ist alles anders: Tor in Dortmund, Tor gegen Bremen, Tor gegen Schalke. Trainer Enrico Maaßen hat Maier auf die rechte Außenbahn versetzt, von wo aus er gerne zwischen die Linie ins Zentrum zieht. Eine etwas offensivere Position, die Maier liegt und aus der er augenblicklich viel macht.

Maaßen sieht "extremen Wert für uns auf dieser Position"

"Arne hat extremen Wert für uns auf dieser Position", lobt Maaßen mit Blick auf die Quote seines Spielers. Ein Assist fehlt ihm zwar noch, dafür hat er auch andere Qualitäten entdeckt: "Arne verteidigt und gewinnt zweite Bälle, Themen, mit denen er sich immer rumgeplagt hat. Er hat in allen Bereichen einen Step gemacht, ein guter Fußballer war er schon immer", sagt Maaßen. Auf der neuen Position habe er mehr Tiefe in seinem Spiel als in der Vergangenheit, "er ist auf einem guten Weg".

Der Gelobte gibt derweil Sätze von sich, die jede PR-Abteilung vorformuliert haben könnte. "Ich fühle mich wohl in der Mannschaft und auf der Position", sagte er nach dem Remis gegen Schalke, "ich bin flexibel, kann auch im Mittelfeld spielen. Hauptsache, ich stehe auf dem Platz." Einerlei, am Ende zählt die Leistung auf dem Platz, und die stimmt bei Maier aktuell.