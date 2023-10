Plötzlich Spitzenmannschaft? Der 1. FC Bocholt "genießt den Lauf"

Die Überraschungsmannschaft des 1. FC Bocholt mischt immer munterer in der Spitzengruppe der Regionalliga West mit. Nach den entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz und dem eigenen 2:0 gegen den FC Gütersloh ist das Team von Trainer Dietmar Hirsch (51) als Tabellendritter inzwischen schon punktgleich mit Spitzenreiter Fortuna Köln.

Die Erfolgswelle des 1. FC Bocholt spült auch immer mehr Zuschauer an den Hünting IMAGO/Klumpen Sportfoto

"Nach dem 10. Spieltag hat die Tabelle schon eine gewisse Aussagekraft", freut sich Ex-Profi Hirsch im Gespräch mit dem kicker über die aktuelle Situation - will aber von höheren Zielen (noch) nichts wissen. "Klar ist, dass 20 Punkte nicht für den Klassenverbleib reichen", so Hirsch: "Daher gibt es keinen Grund, uns darauf auszuruhen. Im Gegenteil!"

Schließlich hatte der Fußball-Lehrer auch gegen Aufsteiger Gütersloh trotz des Erfolges durchaus noch Luft nach oben gesehen. "Wir sind eher schleppend ins Spiel gekommen, haben unsere Treffer aber in den richtigen Momenten erzielt", meinte Hirsch. "Wir wollten auch die zweite Halbzeit nach Toren für uns entscheiden, haben gut verteidigt und nur wenig zugelassen. Bei unseren Nadelstichen nach vorne hat aber immer ein wenig gefehlt, um endgültig den Deckel auf das Spiel draufzumachen. Da können wir uns steigern."

Matchwinner Fakhro

Für beide Tore war wieder einmal Malek Fakhro verantwortlich. Mit mittlerweile acht Saisontreffern (bei neun Einsätzen) führt der 25-Jährige die Torschützenliste der West-Staffel an. Gegen den FCG bewies der Angreifer erneut Nervenstärke, verwandelte einen Strafstoß zur 1:0-Führung. "Es ist viel wert, einen sicheren Elfmeterschützen im Team zu haben", sagt Hirsch angesichts von bereits fünf Fakhro-Treffern vom Punkt. "So viele Elfmeter zu bekommen, spricht aber auch dafür, dass wir uns viele gefährliche Aktionen im Strafraum erarbeiten. Malek schafft es dabei immer wieder, die Gegenspieler zu binden und seine Wucht einzusetzen. Er arbeitet sehr viel für das Team."

Besonders auffällig: Seit dem 0:5 bei der zweiten Mannschaft des SC Paderborn 07 am 5. Spieltag stehen elf von 15 möglichen Punkten aus fünf Begegnungen zu Buche. "Die deutliche Niederlage war vielleicht ein Wachmacher. Dass wir zuletzt nach einer teilweise dominanten Leistung bei einem etablierten Team wie Rot-Weiß Oberhausen in der Kabine saßen und uns über das 0:0 geärgert haben, spricht für die Weiterentwicklung des Teams", lobt Hirsch.

Der Erfolg trägt erste Früchte

"Zu Saisonbeginn hatten wir viele Verletzte, mittlerweile haben wir aber unsere Formation gefunden", sagt der Trainer. "Die Jungs, die zurzeit bei der Startelf hintendran sind, sorgen für eine hohe Trainingsqualität. Die Spieler sind nie zufrieden und haben Hunger auf mehr. Das will ich nicht eindämmen. Wir genießen den Lauf." Vor allem vor eigenem Publikum läuft es rund: Am "Hünting" gelangen in fünf Spielen optimale fünf Siege. Damit ist Bocholt das mit Abstand erfolgsreichste Heimteam. "Die vielen Zuschauer auf unserer engen Anlage sorgen immer für eine besondere Stimmung", weiß Hirsch. Gegen Gütersloh sorgten 1.651 Fans für einen neuen Saisonrekord.

Einen Wermutstropfen gab es rund um das Spiel dennoch: Innenverteidiger Gino Windmüller musste mit einem am Montag diagnostizierten Wadenbeinbruch ausgewechselt werden. "Es tut uns weh, dass Gino wohl ein paar Wochen fehlen wird. Er nimmt auf und neben dem Platz eine wichtige Rolle ein", betonte Dietmar Hirsch tags zuvor mit böser Vorahnung. Aus den Wochen werden jetzt sicherlich Monate. Doch Sport-Geschäftsführer Christopher Schorch machte auf der vereinseigenen Internetseite seinem Spieler und dem Klub Mut: "Gino hat sich schon von vielen Rückschlägen erholt und sich mit unbändigem Willen zurück ins Team gekämpft. Ich bin davon überzeugt, dass er es auch diesmal packt."