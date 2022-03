Plötzlich Probleme bei Werder: Toprak und Friedl fallen aus

Ömer Toprak hatte die Reise nach Heidenheim gar nicht erst angetreten, Marco Friedl musste verletzt ausgewechselt werden. Beide Abwehrspieler fallen erst einmal aus und stellen den SV Werder Bremen auf einmal vor gehörige Probleme.

Am Sonntagnachmittag vermeldete der SV Werder Bremen die Ergebnisse, die von weitaus größerer Bedeutung waren als noch das 1:2 vom Vorabend beim 1. FC Heidenheim. Marco Friedl war bei der ersten Niederlage in der Amtszeit von Trainer Ole Werner vorzeitig ausgewechselt worden, Ömer Toprak stand nicht mal im Kader.

Die jüngsten Untersuchungen ergaben nun, dass Toprak sich im Abschlusstraining vor dem Spiel eine Muskel-Sehnen-Verletzung in der Wade zugezogen hatte und laut Werder "in den nächsten Wochen nicht zur Verfügung stehen" wird. Bei Friedl wurde "eine schmerzhafte Bauchmuskelverletzung" diagnostiziert, die mindestens einen Einsatz im kommenden (Top-)Spiel am Samstagabend gegen Darmstadt 98 ausschließt.

Qualitative und spieltaktische Auswirkungen

Es ist kein Geheimnis, dass der kurzfristige Ausfall der beiden Abwehrspieler mitverantwortlich dafür war, dass die Partie für Werder nach neun Siegen und einem Unentschieden in Heidenheim verloren ging. Toprak ist als Kapitän und Leader die prägende Figur der Bremer Defensive, Friedl sein sportlicher Thronfolger. Zwei der drei Stellen in der Dreierkette mussten neu besetzt werden, was sich nicht nur qualitativ bemerkbar machte, sondern auch spieltaktisch.

Mehrere Spieler in ungewohnter Rolle - "das hat sicherlich zu einer größeren Unruhe geführt als in den letzten Wochen", sagte Werner, und diese Konstellation ohne das Abwehr-Duo sei so "noch nie vorbereitet" worden, erklärte der Chefcoach: "Das war uns anzumerken, weil es uns an Klarheit gefehlt hat". Exemplarisch führte er dabei insbesondere das 0:2 an, als Anthony Jung, der erstmals unter Werner von der linken Außenbahn in die Dreierkette zurückgezogen wurde, ein fataler Fehlpass unterlief. "Er hat die ganze Trainingswoche auf dem linken Flügel gestanden", erläuterte Bremens Trainer, "gerade in der Spieleröffnung ist das dann eine andere Rolle".

Seitdem der 33-Jährige in Bremen in der Verantwortung steht - und das ist nun schon über drei Monate her - hatte er kaum verletzungsbedingte Ausfälle zu beklagen. Nun stellt ihn der doppelte Ausfall seiner beiden wichtigsten Defensivakteure urplötzlich vor Probleme, die Werner selbst zumindest vor Bekanntgabe der Diagnosen noch zu relativieren versuchte. Seine Zuversicht liegt darin begründet, dass "die Abläufe, wenn wir Dinge vorbereiten können, klarer sind" als sie das in Heidenheim sein konnten - aufgrund der unvorhersehbaren (Verletzungs-)Geschehnisse.

Werner setzt auf die Trainingswoche

Nun habe Werner, dem klare Strukturen so wichtig sind, jedoch eine ganze Trainingswoche lang Zeit, um zu planen, um "viele Dinge auszuprobieren" - vielleicht auch einen Systemwechsel, passend zum vorhandenen Personal. Vor allem Toprak-Vertreter und Innenverteidiger Lars Lukas Mai offenbarte als rechter Part der Dreierkette nicht nur vor dem Treffer zum 0:1 einige Defizite in Sachen Geschwindigkeit und Antizipation. Weil der 21-Jährige zur Halbzeit ebenfalls mit Knieproblemen ausgewechselt wurde, musste gar Mittelfeldspieler Nicolai Rapp in der zweiten Hälfte auf seiner Position ran.

Muss ein 16-Jähriger aushelfen?

Andererseits betonte Sportchef Frank Baumann bereits in der Halbzeitpause mit Blick auf die Ausfälle von Toprak ("Wir müssen nicht drumherum reden, dass er ein sehr wichtiger Spieler für uns ist") und Friedl auch: "Wir haben wirklich noch gute Spieler dort hinten und dementsprechend die Auswahl, die beiden dort zu ersetzen." Doch neben den Genannten und dem gesetzten Innenverteidiger Milos Veljkovic verbliebe da sonst nominell eigentlich nur noch: der 16-jährige Fabio Chiarodia.