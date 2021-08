Plötzlich kaltschnäuzig: Regensburg überrascht sich selbst

Regensburg kam glänzend aus den Startblöcken - auch, weil der Jahn vor des Gegners Tor ungewohnte Qualitäten zeigt.

In der vergangenen Saison war Jahn Regensburg nahezu die komplette Spieldauer im unteren Drittel der Tabelle beheimatet, erstmals seit dem Aufstieg aus der 3. Liga im Sommer 2017 mussten die Domstädter zumindest ein bisschen um den Ligaerhalt bangen.

Verantwortlich dafür war auch die mangelnde Chancenverwertung. Nur 23,4 Prozent der sich bietenden Möglichkeiten hatte der Jahn in der vergangenen Saison in ein Tor umgemünzt - und wies damit in der vergangenen Saison die schlechteste Chancenverwertung aller 18 Zweitligisten auf. In den drei Spielen dieser Saison steigerten sich die Regensburger auf 38,1 Prozent. "Wir sind im Moment ziemlich kaltschnäuzig", stellte denn auch nach dem souveränen 3:0 in Kiel Mersad Selimbegovic fest. "Das hat uns zuletzt brutal gefehlt."

Selbst Kapitän Gimber entdeckt seinen Torriecher

"Wir haben gerade echt einen richtigen Lauf", erklärte Keeper Alexander Meyer das Jahn-Hoch. "Im Moment gehen die Dinger rein." Selbst Benedikt Gimber hat die Lust am Toreschießen entdeckt. Dass der Jahn-Kapitän in den ersten drei Ligaspielen die meisten Zweikämpfe (65 an der Zahl) bestritt und mit 34,14 zurückgelegten Kilometern zu den laufstärksten Spielern im Unterhaus gehört, ist keine Überraschung. Wegen dieser Qualitäten wurde der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler im Sommer 2019 vom FC Ingolstadt fest verpflichtet und vor der Saison 2020/21 von Selimbegovic zum Kapitän bestimmt. Doch das Toreschießen war noch nie das Metier von Gimber, der vor dieser Saison in 101 Zweitligapartien gerade einmal ein mickriges Törchen erzielen konnte. Nun sind es in drei Spielen bereits zwei Tore.

Trotz des erfolgreichen Starts steht bei den Regensburgern weiterhin der Klassenerhalt an erster Stelle. "Sobald wir 40 Punkte erreicht haben, werden wir das Ziel auf jeden Fall korrigieren", kündigte Meyer lächelnd an. Vorerst aber richtet sich der Blick von Aufgabe zu Aufgabe - und die kommende ist äußerst reizvoll: Stellt sich doch Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) Schalke 04 im Jahnstadion vor. "Wir rechnen uns auch da Chancen aus", sagte Gimber.