Plötzlich in der Jägerrolle: Salzburg und die Suche nach der Überzeugung im Spiel

Erstmals seit der 13. Spielrunde führt Red Bull Salzburg nicht mehr die Tabelle in der Bundesliga an. Aktuell hat der schärfste Konkurrent Sturm Graz die Nase vorn und geht mit einem Vorsprung von drei Punkten in das anstehende Direktduell am Sonntag. Dort wollen sich Mozartstädter die Drucksituation der Steirer zunutze machen und die Überzeugung vom eigenen Spiel wiederfinden.

Aktuell brachte der Trainerwechsel von Gerhard Struber zu Onur Cinel weniger als erhofft. Zwar konnte Red Bull Salzburg das erste Spiel unter dem Neo-Coach mit 4:2 gegen Austria Klagenfurt gewinnen und dabei wieder über weite Strecken die gewohnte Dominanz an den Tag legen, im Rückspiel setzte es mit der 3:4-Pleite in Kärnten aber direkt einen sehr schmerzhaften Dämpfer. Durch den Ausrutscher bei den Violetten aus dem Süden Österreichs und dem gleichzeitigen Sieg von Sturm Graz bei Rapid, musste der Serienmeister erstmals seit Runde 13 wieder die Tabellenführung an die Steirer abgeben, die in das anstehende Direktduell am Sonntag (17 Uhr, LIVE! bei kicker) nun mit der leichten Favoritenrolle gehen. Eine ungewohnte Position für die Truppe von Christian Ilzer, die in dieser Saison als Erster schon einmal einen vier Punkte Vorsprung auf die "Bullen" aus der Hand gegeben hat.

Salzburg-Coach Onur Cinel will sich diesen Umstand zum Vorteil machen und mit ordentlicher Gegenwehr die zuletzt stark aufspielenden Steirer ins Wanken bringen: "Die Ausgangslage vor dieser Begegnung hat sich dahingehend geändert, dass die Rollen jetzt vertauscht sind. Aber es spielt immer noch Platz eins gegen Platz zwei, es ist also ein absolutes Spitzenspiel. Wir wollen nach dem Match in Klagenfurt, das uns nicht gefallen hat, eine Reaktion zeigen. Wir müssen am Sonntag wieder das Spiel spielen, für das wir stehen. Es muss für alle ganz deutlich zu sehen sein, dass wir gewinnen wollen. Wir brauchen Überzeugung in jedem Zweikampf, in jedem Pass und in jedem Schuss."

Die Bilanz des Serienmeisters gegen die Steirer im Rahmen der Meistergruppe mit zehn Siegen aus elf Duellen darf hier Zuversicht verleihen, auch wenn das letzte K.o-Duell gegen die Steirer im ÖFB-Cup-Halbfinale zuhause verloren ging. Zu diesem Zeitpunkt führte man zumindest die Tabelle noch mit fünf Zählern Vorsprung vor den Steirern an, aktuell liegt man drei Punkte zurück.

Konaté in Form

Die Salzburger sind allerdings bereits seit sechs Heimspielen im oberen Play-off nicht mehr zu bezwingen gewesen und feierten in 28 Begegnungen 22 Siege. Andererseits konnte Sturm die bisherigen drei Auswärtsspiele in der Meistergruppe für sich entscheiden und dabei jeweils mindestens drei Tore erzielen. Insgesamt bestritten die Grazer in der aktuellen Saison neun ihrer 14 Partien in fremden Stadien siegreich. Abwehrspieler Flavius Daniliuc erwartet die Steirer "mit hoher Intensität" und hofft, mit seinem Team nun als Jäger den aktuellen Tabellenführer zu Fehlern zu zwingen: "Wir haben alle große Vorfreude auf das Spiel, und es liegt jetzt an uns, zu beweisen, wofür der FC Red Bull Salzburg steht. Die Rollen sind jetzt vertauscht. Sturm hat schon auch einiges an Druck. Jetzt sind wir die Jäger, und das werden wir am Sonntag auch tun."

Allerdings müssen die Mozartstädter beim Topspiel auf den gesperrten Abwehrchef Strahinja Pavlovic verzichten. Auch Amar Dedic (Wade), Nicolas Capaldo (Knie), Fernando (Oberschenkel), Maurits Kjaergaard (Oberschenkel) und Leandro Morgalla (rekonvaleszent) können aufgrund von Blessuren nicht dabei sein. Hinter dem Einsatz von Mads Bidstrup, der mit Problemen an der Schulter zu kämpfen hat, steht ein Fragezeichen. Dafür können die Salzburger auf Angreifer Karim Konaté bauen, der zuletzt nach zwei Doppelpacks in Folge mit reichlich Selbstbewusstein auftritt und im Duell gegen die "Blackies" zum entscheidenden Faktor werden könnte.