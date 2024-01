"Plötzlich die Hosen voll": Kalajdzic nach verpasstem Derbysieg bedient

Nach dem späten Ausgleichstreffer in Darmstadt herrschte bei Eintracht Frankfurt ein wenig Ratlosigkeit. Sasa Kalajdzic wurde deutlich.

Eintracht Frankfurt hatte im Derby in Darmstadt lange Zeit alles im Griff, nach Schlusspfiff waren es aber die Lilien, die jubelten. Nach einer Zwei-Tore-Führung hatte die SGE in der Nachspielzeit noch den Ausgleichstreffer kassiert - für die Gäste eindeutig zwei verlorene zwei Punkte.

"Ich verstehe es auch nicht", begab sich Sasa Kalajdzic nach der Partie am "Sky"-Mikrofon auf Spurensuche, wie die Eintracht den vermeintlich sicher geglaubten Derbysieg noch aus der Hand geben konnte. "Ich glaube, 70 Minuten waren wir ganz klar dominant. Wir haben eigentlich nichts zugelassen", so Kalajdzic. Allerdings schaltete die Eintracht schlicht zu früh in den Verwaltungsmodus. Schon vor Julian Justvans Anschlusstreffer in Minute 61 hatten die Gäste merklich zurückgeschaltet.

"Es ist einfach dumm"

Auch Kalajdzic kritisierte, dass er und seine Mitspieler aufgehört haben, "Fußball zu spielen", zudem habe man "den Zugriff komplett verloren" - und so die zuvor recht harmlosen Lilien weiter an einen Punkterfolg glauben lassen. "Darmstadt hat es dann auch besser gemacht, aber das darfst du nie hergeben", haderte die völlig bediente Leihgabe von den Wolverhampton Wanderers - und wurde deutlich: "Es ist einfach unser Fehler. Es ist einfach dumm. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir gewinnen werden und plötzlich haben wir die Hosen voll."

Zuvor hatte Kalajdzic selbst entscheidend dazu beigetragen, dass die Eintracht vermeintlich klar auf Siegkurs war. Der 26-Jährige ließ sich immer wieder aus seiner zentralen Angriffsposition fallen und verteilte dahinter klug die Bälle auf die nachrückenden Außenspieler. Vor dem 1:0 schickte er Eric Junior Dina Ebimbe ins Laufen, Niels Nkounkou vollstreckte. Passempfänger war Kalajdzic dann selbst kurz nach der Pause, seine Weiterleitung landete bei Ansgar Knauff, der zum 2:0 einschoss.

"Ich wollte schießen. Ich wollte ihn ins lange Eck schießen, habe ihn nicht perfekt getroffen. Aber im Endeffekt war es eine perfekte Vorlage", verriet Kalajdzic dann noch.

Entwarnung nach der Auswechslung

Das Darmstädter Comeback in der Nachspielzeit musste der Angreifer, der sich in der Schlussphase am Knöchel weh getan hatte, im Übrigen von außen verfolgen. Nach seiner Auswechslung in der 89. Minute gab Kalajdzic zumindest leichte Entwarnung: "Ich habe einen Schritt gemacht und es war ein komischer Schritt. Ich bin nicht überknöchelt oder so." Genaueres werde man sich in Ruhe ansehen, allerdings "sollte es nichts Schlimmeres sein".