Plötzlich der "Harmlose SV"

Das Ergebnis nannte Steffen Baumgart "eine Katastrophe", fast noch schwerwiegender am 1:2 seines Hamburger SV gegen Schlusslicht Osnabrück ist: Der Auftritt war es auch. Es fehlt nicht mehr nur an Stabilität, sondern inzwischen auch an Ideen, nach vorn zu kommen.

Kommt bislang auf 16 Treffer in der aktuellen Zweitliga-Saison - doch gegen Osnabrück wurde er zu wenig gefüttert: Robert Glatzel (li.). IMAGO/Lobeca