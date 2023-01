"Plötzlich Bösewicht": Djokovics doppelte Mission bei den Australian Open

Ein Jahr nach seiner aufsehenerregenden Ausweisung will Novak Djokovic nicht nur seinen zehnten Titel bei den Australian Open gewinnen, sondern auch endgültig seinen Frieden mit Australien schließen.

Steht in Australien besonders im Fokus: Novak Djokovic. AFP /AFP via Getty Images

Diese Meldung dürfte sich für Novak Djokovic wie ein Schlag ins Gesicht angefühlt haben. Bei den am Montag beginnenden Australian Open können auch Spieler mit Covid antreten, sofern sie sich körperlich dazu in der Lage fühlen. Vor einem Jahr war alles noch ganz anders - vor allem für Djokovic. Nicht wenige seiner Fans meinen: Am ungeimpften Tennisstar wurde damals ein Exempel statuiert. "Plötzlich war ich der Bösewicht der ganzen Welt", sagt der 35-Jährige in Erinnerung an den tagelangen Einreise-Wirbel: "Die Spuren sind noch da."

Nun ist Djokovic zurück, bei den Australian Open tritt der 21-malige Grand-Slam-Turniersieger als großer Titelfavorit an. Dass er sein erstes Training im Melbourne Park am Mittwoch angeschlagen vorzeitig beenden musste, sei eine Vorsichtsmaßnahme gewesen. "Ich habe das Ziehen ein bisschen gespürt, ich wollte nichts Schlimmeres riskieren", sagte Djokovic dem australischen Nachrichtenportal "9News" über die Beschwerden in seinem linken Bein, die ihm schon zuvor beim ATP-Turnier in Adelaide Probleme bereitet hatten.

An Motivation mangelt es dem "Djoker" nicht. Er wolle nicht nur seinen zehnten Triumph beim "Happy Slam" feiern, sondern auch "der Menge gute Emotionen und gute Gefühle vermitteln". Djokovic will endgültig seinen Frieden mit Australien schließen.

Damit der Aussöhnung nichts im Wege steht, warnte Turnierchef Craig Tiley die Fans vorab davor, Djokovic in irgendeiner Weise anzufeinden. "Wenn sie die Freude eines anderen stören - Boom, dann sind sie raus", sagte Tiley der Zeitung "Herald Sun": "Sie können wegbleiben, oder wir schmeißen sie raus."

Pfeifkonzerte oder Buhrufe muss Djokovic aber wohl gar nicht befürchten. Bei seinem jüngsten Turniersieg in Adelaide war er mit "Nole, Nole"-Sprechchören, viel Applaus und großer Herzlichkeit von den Fans bedacht worden. Es habe sich "wie zu Hause angefühlt", sagte Djokovic: "Die Unterstützung, die ich die letzten Tage erhalten habe, habe ich noch nicht oft in meiner Karriere bekommen."

Erst recht nicht vor einem Jahr. Untergebracht in einem Abschiebehotel. Ausgewiesen wegen eines vor Gericht für ungültig erklärten Visums. Inmitten der Corona-Pandemie wurde der Impfverweigerer auch zum Spielball der Politik. Es war ein Drama in mehreren Akten, das die Sportwelt tagelang in Atem hielt. Die Ereignisse würden ihn "für den Rest des Lebens begleiten", meinte Djokovic: "Aber ich muss weitermachen." Sein dreijähriges Einreiseverbot wurde inzwischen aufgehoben, einen Impfnachweis für die Einreise benötigte er nicht mehr.

Letzte Niederlage in Australien vor vier Jahren

Seine letzte Niederlage bei den Australian Open liegt bereits vier Jahre zurück: Ein gewisser Hyeon Chung aus Südkorea warf den Serben damals schon im Achtelfinale raus. So ein Ausrutscher scheint diesmal unwahrscheinlich, zu dominant und konstant trat Djokovic zuletzt auf.

War die Stimmung im Spielerfeld im Vorjahr noch gespalten, scheinen ihn die meisten Konkurrenten mit offenen Armen zu empfangen. "Ich als Wettkämpfer will Novak hier sehen", sagte der Australier Nick Kyrgios, der im Wimbledonfinale gegen Djokovic verloren hatte. Die Rückkehr des Superstars auf die Grand-Slam-Bühne sei die "beste Nachricht", meinte auch der Spanier Rafael Nadal. Die Ereignisse im Vorjahr seien zwar ein "großes Chaos" und "nicht gut für unseren Sport" gewesen, aber: "Es ist Vergangenheit."

Allerdings nicht überall. Die USA verlangen bis mindestens 10. April weiter den vollständigen Corona-Impfschutz als Einreisevoraussetzung für Ausländer, damit ist der Start des Serben bei den März-Turnieren in Indian Wells und Miami praktisch unmöglich. "Nun, wenn es offiziell ist, dann ist es so. Ich meine, was kann ich tun? Nichts. Das ist alles. Ihr kennt meine Haltung. Es ist, wie es ist", sagte Djokovic gelassen. Er will nur noch auf dem Platz kämpfen.