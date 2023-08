Plötzlich Bankdrücker? Kroos nimmt’s mit Humor

Bei Real Madrids Auftaktsieg setzte Trainer Carlo Ancelotti ein Zeichen - das für Toni Kroos bedeutete, nur die letzten 20 Minuten auf dem Platz zu verbringen. Ein Fingerzeig?

Hört er auf oder macht er noch ein Jahr? Diese Frage begleitete Toni Kroos in der abgelaufenen Saison über Monate. Schließlich verlängerte er bei Real Madrid noch mal bis 2024, doch die neue Spielzeit begann nicht so, wie sich der Stratege das wahrscheinlich vorgestellt hat.

Obwohl im 4-1-2-1-2 mit Raute nun sogar vier Mittelfeldspieler gefragt sind - diese Formation könnte zu Trainer Carlo Ancelottis meistgewählter werden -, war in der Startelf beim 2:0-Auftaktsieg bei Athletic in Bilbao kein Platz für die große Nummer acht.

In Reals Offensive war der 25-jährige Valverde der Methusalem

Aurelien Tchouameni (23) wurde auf der Sechs von Eduardo Camavinga (20) und Fede Valverde (25) flankiert, hinter den Spitzen Vinicius Junior (23) und Rodrygo (22) agierte 103-Millionen-Euro-Neuzugang Jude Bellingham (20). Ancelotti setzte - erfolgreich - auf die Jugend, der 33-jährige Kroos wurde erst nach 70 Minuten eingewechselt, als das spätere Endergebnis bereits auf der Anzeigetafel stand.

Ist Kroos in seinem zehnten und wahrscheinlich letzten Jahr beim spanischen Rekordmeister also lediglich Reservist? Das schmierte ihm in seinem Podcast "Einfach mal Luppen" auch Bruder Felix aufs Brot, der spaßeshalber schon Ancelottis Rausschmiss forderte. Toni ("Muss!") ließ sich schmunzelnd darauf ein, schob aber in einem ernsteren Ton nach: "Es ist alles in bester Ordnung, das kann ich dir versichern."

Wie schon im Fall des bald 38 Jahre alten Luka Modric könnte nun auch mit den Einsatzzeiten von Kroos altersgerechter hausgehalten werden, während die nächste Generation an die Rolle als Stammspieler herangeführt wird. In einer Saison mit möglicherweise über 50 Pflichtspielen ist es nicht ungewöhnlich, dass bei einem breiten Kader auch mal rotiert wird, Kroos' Bankplatz zum La-Liga-Auftakt muss noch lange keinen Verlust der Stammposition bedeuten. Doch weil die junge Garde in Bilbao überzeugte, wird dem Routinier klar sein: Der brutale Konkurrenzkampf im königlichen Mittelfeld kann auch ihn erwischen.