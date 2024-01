Pleitenserie für Reichel und Chicago hält an

Auch die New Jersey Devils waren eine Nummer zu groß für Lukas Reichel und die Chicago Blackhawks. Eine zwischenzeitliche Führung hielt nicht.

Kassierte mit Chicago die fünfte Niederlage in Serie: Lukas Reichel. NHLI via Getty Images

Die Hoffnung der Blackhawks auf das Ende der seit vier Spielen anhaltenden Niederlagenserie lebte zweimal bei den Devils, Jason Dickinson (16.) sowie Boris Katchouk (39.) sorgten für eine 1:0- und 2:1-Führung. Doch der Negativlauf für Lukas Reichel, der in knapp 19 Minuten Eiszeit ohne Torbeteiligung blieb, und Chicago sollte weitergehen: New Jersey drehte im letzten Drittel auf, Simon Nemec (46.), Michael McLeod (52.) und Tyler Toffoli (60.) sorgten für den Sieg der Gastgeber, die mit ihrem 17. Sieg weiter aussichtsreich im Rennen um die Play-offs liegen.

Bedard scheidet früh aus

Diese sind für die Blackhawks seit geraumer Zeit außer Reichweite, mit nur 24 Punkten liegt Chicago in der Western Conference auf dem vorletzten Platz. Zudem ereilte Chicago das Verletzungspech: Topspieler Connor Bedard schied früh im Spiel aus, der Nummer-eins-Pick des vergangenen Drafts, der bereits bei 33 Scorerpunkten in dieser Saison steht, musste nach einem harten Duell mit einem Gegenspieler in die Kabine.

Furioser Endspurt der Hurricanes

In der Metropolitan Division empfingen die Capitals Besuch aus Carolina und legten gut los: Nic Dowd (8.) und Dylan Strome (17.) sorgten für eine Zwei-Tore-Führung von Washington. Die Hurricanes brauchten etwas, um ins Spiel zu finden, Brent Burns (26.) erzielte mit dem Anschlusstreffer das einzige Tor im Mitteldrittel. Der Schlussabschnitt stand dann aber ganz im Zeichen der Gäste, die dem Ausgleich von

Seth Jarvis (44.) vier Tore in sieben Minuten inklusive zweier Doppelschläge folgen ließen: Andrei Svechnikov (53.) und erneut Burns (54.) sowie Dmitry Orlov (59.) und Vasiliy Ponomaryov (60.) trafen zum 6:2-Endstand, der die Hurricanes im engen Tableau der Metropolitan Division mit aktuell 48 Punkten auf Rang zwei hält. Die Caps haben zwei Partien weniger absolviert und bislang 42 Zähler gesammelt.