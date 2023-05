Pleiten, Pech und Pannen: Nsokis nächster Aussetzer

Zum wiederholten Mal steht sich Hoffenheims Verteidiger Stanley Nsoki selbst im Weg.

Nun wird es also auch kein Happy End geben. Diese erste Saison für Stanley Nsoki wird endgültig als eine verkorkste und als ein Fehlstart in der Bundesliga zu werten sein. Daran wird auch der letzte Spieltag kaum noch etwas ändern können, an dem der 24-Jährige zumindest theoretisch noch einmal zum Einsatz kommen könnte. Denn bis dahin ist die Rotsperre wirksam, die sich Nsoki am Samstag im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt (3:1) eingehandelt hatte. Für zwei Spiele wurde der Franzose aus dem Verkehr gezogen wegen rohen Spiels. Eine angemessene Strafe für einen üblen Tritt an den Kopf des Frankfurters Paxten Aaronson, sicherlich nicht in übler Absicht, aber aufgrund einer üblen Fehleinschätzung der Situation.

Der bis dahin stabile und gut ins Spiel integrierte Nsoki hatte seine Position zum springenden Ball und vor allem die Geschwindigkeit, mit der Aaronson aus seinem Rücken durchstartete, komplett verkannt und beim Versuch zu klären den Gegner voll im Gesicht erwischt. Unglücklich sicherlich, aber letztlich eben auch eine Frage des Timings und deshalb der Qualität. Der nächste Aussetzer, für den er nun zweimal aussetzen muss. Mindestens. Denn ob er nach der Zwangspause gleich wieder aufgestellt wird von Cheftrainer Pellegrino Matarazzo, ist zu bezweifeln. Schließlich hatten erst eine Reihe von günstigen Umständen den Linksfüßer zurück in die Hoffenheimer Startelf befördert, etwa Kevin Vogts Verletzung (OP an der Schleimbeutelfalte) und Kevin Akpogumas Gelbsperre.

Nicht zu übersehende taktische Defizite

Es ist zudem die Fortsetzung einer ganzen Reihe von Pleiten, Pech und Pannen, die sich wie ein roter Faden durch seine Debütsaison in Deutschland ziehen. Im Sommer hatte die TSG gleich zwölf Millionen Euro locker gemacht, um den Innenverteidiger aus Brügge zu holen, wo er unter dem früheren Hoffenheimer Chefcoach Alfred Schreuder seinen Beitrag zum Gewinn der belgischen Meisterschaft geleistet hatte. Doch nicht zu übersehende taktische Defizite bremsten den einst bei Paris St. Germain ausgebildeten Nsoki ebenso wie verlässlich wiederkehrende Unzuverlässigkeit im Spiel.

Vermeidbare Patzer, oft mit heftigen Folgeschäden, mit denen sich Nsoki seine unverkennbar guten Ansätze regelmäßig wieder zunichtemachte und sich als Sicherheitsrisiko entpuppte, statt sich für weitere Bewährungen zu bewerben. Mal eine viel zu riskante Grätsche zur falschen Zeit am falschen Ort, mehrfach ohne Not im Aufbauspiel verdribbelte Bälle, dann wieder für den Gegner leicht zu lesende und deshalb abgefangene Pässe ins gefährdete Zentrum, die gefährliche Gegenangriffe initiierten oder gar Gegentore einleiteten, nun die Schläfrigkeit kurz nach der Pause gegen Frankfurt, die sogar den 3:0-Vorsprung gefährdete und den Kollegen eine extrem fordernde Halbzeit in Unterzahl bescherte.

Erste Saison als durchaus schmerzhaftes Lehrjahr

Bei aller Qualität und Vorzügen, die dieser bullige, zweikampfstarke und meist auch passsichere Verteidiger durchaus mitbringt, bleiben dennoch die bislang stetig wiederkehrenden Fehlleistungen ein erheblicher Makel, die das Fortkommen der Karriere bremsen. Und ernsthaft gefährden, sollte Nsoki seinen Hang zur Leichtfertigkeit nicht in den Griff bekommen. Angesichts des bis 2027 gültigen Vertrages dürften Spieler wie Verein die erste Saison als durchaus schmerzhaftes Lehrjahr einordnen und abhaken.