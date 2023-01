Pleiten für Seider und Sturm - Erfolgserlebnis für Reichel

Mit unterschiedlichen Gefühlen gingen die deutschen Eishockey-Profis am Freitagabend in der NHL vom Eis.

Moritz Seider hat mit Detroit nach dem 1:5 gegen New Jersey eine weitere Niederlage kassiert. Zwar starteten die Red Wings gegen Florida gut ins Spiel und führten durch Jonatan Berggren früh (2.), doch auch dank eines Doppelpacks von Aaron Ekblad drehten die Panthers die Partie. Robby Fabbri verkürzte kurz vor Schluss noch einmal, der Ausgleich aber sollte dem Team aus der Autostadt nicht mehr gelingen. Seider blieb diesmal ohne Scorerpunkt.

Wilder Ritt in Anaheim

Auch für Nico Sturm, in der Vorsaison mit den Colorado Avalanche Stanley-Cup-Sieger, verlief der Abend nicht nach Wunsch. In einem wilden Spiel verlor San Jose trotz dreimaliger nach Verlängerung 4:5 in Anaheim. Timo Meier traf für die Sharks wie Mason McTavish für die Ducks doppelt, den Siegtreffer in der Overtime markierte John Klingberg nach 1:08 Minuten.

Lukas Reichel dagegen konnte sich bei seinem zweiten Saisoneinsatz für die Chicago Blackhawks hingegen über einen 2:0-Erfolg gegen die Arizona Coyotes freuen. Jake McCabe (32.) und Tyler Johnson (60.) trafen für Chicago, das dennoch Tabellenletzter der Central Division bleibt.