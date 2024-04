Pleite statt Meisterparty: VfL Pfullingen schlägt HSG Konstanz

Mit Niederlagen der Konkurrenz und einem Sieg beim VfL Pfullingen hätte die HSG Konstanz vorzeitig die Meisterschaft in der 3. Liga Süd klarmachen können. Am Ende riss aber nur die Siegesserie des Spitzenreiters.

Die HSG Konstanz unterlag in Pfullingen. Karl-Heinz Schmidhäusler via HSG Konstanz

Von Beginn an lieferten sich Pfullingen und Konstanz einen hitzigen Schlagabtausch mit hohem Tempo. Den deutlich besseren Start erwischten dabei die Gastgeber. Mit ihrer aggressiven, wuchtigen Spielweise bereiteten sie der Konstanzer Deckung immer wieder große Probleme. "Wir kommen ganz schlecht rein in das Spiel", befand Jürg Lützelberger. "Vor allem defensiv. Offensiv passt das." Niklas Roth brachte den VfL nach knapp einer Viertelstunde bereits mit 10:5 in Front - und hatte sich spätestens jetzt in einen Rausch gespielt.

Der HSG-Coach bemängelte in dieser Phase, dass "wir nicht die Würfe auf das Tor bekommen, die wir haben wollen und zu viel zurückweichen." Eine schwere Hypothek waren zudem einige unnötige Zeitstrafen und Unterzahlsituationen, die Pfullingen konsequent ausnutzte. Aus dieser Umklammerung und dem großen Druck konnten sich die Gelb-Blauen nur allmählich etwas befreien. Immerhin: In der 20. Spielminute verkürzten Fynn Beckmann und Sebastian Hutecek per Doppelschlag auf nur noch 12:10.

Drei Treffer in Serie kurz vor der Pause ließen trotz Vorteilen der Württemberger im ersten Durchgang noch alle Möglichketen für Halbzeit zwei. Die Seiten wurden beim Stand von 18:16 zugunsten der Pfullinger gewechselt.

HSG holt auf

Im zweiten Durchgang gewann die Deckung der HSG an Stabilität - und schon war der eingewechselte Janis Boieck im Tor einige Male erfolgreich zur Stelle. Lukas Köder und Sven Iberl aus der U21 stellten rasch den Ausgleich zum 18:18 her und alles wieder auf null.

Kurz darauf bot sich die große Chance für die Konstanzer vom Siebenmeterpunkt zur ersten Führung - doch der Ball klatschte nur an das Lattenkreuz und von dort zu einem Pfullinger. Stattdessen brachte Julian Mühlhäuser seine Farben in Unterzahl wieder in Front. "Wir decken hier gut", lobte Lützelberger angesichts von lediglich zwei Gegentoren in den ersten zehn Spielminuten des zweiten Durchgangs.

Maxim Pliuto hatte kurz vor Anbruch ebendieser erneut für den Ausgleich (22:22) gesorgt, doch vor allem Niklas Roth mit seinen Einzelaktionen und Lukas Fischer mit sieben verwandelten Siebenmetern bei sieben Versuchen drehten nun noch einmal auf. Schlag auf Schlag ging es nun hoch und runter auf beiden Seiten.

Doppel-Rot für Konstanz

Pfullingen legte vor, Konstanz zog postwendend nach. Als wieder Roth auf 29:26 erhöhte und Niklas Ingenpaß nach der dritten Zeitstrafe vom Feld musste, war Konstanz gezwungen, das Risiko weiter zu erhöhen. Wenige Minuten später wurde auch noch Lars Michelberger disqualifiziert und Fischer erhöhte erneut vom Punkt auf 30:26.

"Wir haben bis zur 49. Spielminute nur vier Gegentore in der zweiten Halbzeit bekommen", so Lützelberger. "Dann kann es in beide Richtungen gehen." Pfullingen entwickelte in der Schlussphase jedoch mehr Druck in die Tiefe und "bekommt damit die Zeitstrafen gezogen. Uns tun vorne Entscheidungen wirklich weh, wo uns die Konsequenz fehlt."

In den letzten Minuten öffnete der 38-Jährige noch die Deckung und versuchte alles, Pfullingen blieb jedoch cool und feierte einen 32:28-Erfolg, der "den kompletten Spielverlauf nicht wiedergibt", so Lützelberger, welcher anfügte: "Das war kein besonders gutes Spiel von uns und deswegen zwei verdiente Punkte für Pfullingen."