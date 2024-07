Pleite gegen Griechenland: Olympia ohne Doncic

Das im Sommer anstehende Basketball-Turnier bei den Olympischen Spielen in Paris wird ohne Slowenien steigen. Das entschied sich an diesem Samstag. Einer der aktuell besten NBA-Spieler wird damit beim Wettbewerb fehlen.

Erst vor wenigen Wochen hatte Luka Doncic mit seinen Dallas Mavericks an der Seite von Star-Mitspieler Kyrie Irving (32) die Finalserie der NBA bestritten und war bei diesem Unterfangen letztlich deutlich mit 1:4 in der Best-of-7-Serie an den Boston Celtics gescheitert.

Das Scheitern durchlebte Doncic nun erneut - dieses Mal im Trikot seines Heimatlandes Slowenien. Denn der 25-jährige Point Guard verlor mit seinen Landsmännern in Piräus an diesem Samstag das Halbfinale des Qualifikationsturniers gegen Gastgeber Griechenland letztlich eindeutig mit mit 68:96 (33:47) und vergaben damit die letzte Chance auf eine Olympia-Teilnahme.

Aufbauspieler Doncic erzielte dabei 21 Punkte, sieben Rebounds und fünf Assists. In der Gesamtrechnung war das aber deutlich zu wenig im Vergleich zu den Griechen, die ohnehin als Favorit in dieses Duell gegangen waren. Die Spiele in Lille und Paris finden damit ohne einen aktuellen Top-Star aus der NBA statt.

Griechenlands Chance - Deutschlands letzter Gegner

Bereits in der Vorrunde hatten die Slowenen eine deutliche 92:108-Schlappe gegen Kroatien hinnehmen müssen. Um bei Olympia dabei zu sein, muss Griechenland um NBA-Star Giannis Antetokounmpo (13 Punkte) am Sonntag noch das Finale für sich entscheiden.

Auch der dritte deutsche Olympia-Gegner wird an diesem Wochenende in Riga ermittelt. Fest steht bereits, dass das Weltmeister-Team von Bundestrainer Gordon Herbert auf Frankreich und Japan trifft. Topfavorit sind die USA um LeBron James, der seinen Vertrag bei den Los Angeles Lakers zuletzt verlängert hat und damit in der neuen NBA-Saison zusammen mit seinem Sohn Bronny auflaufen könnte.

