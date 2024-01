Pledl-Ersatz: Vilzing verpflichtet Dotzler

Nach dem Abgang von Marco Pledl zum SC Paderborn hat die DJK Vilzing eine neue Offensivkraft verpflichtet: Lukas Dotzler kommt vom Bayernligisten SV Donaustauf zum aktuellen Tabellenzweiten der Regionalliga Bayern. Diese Liga ist für den 28-Jährigen, der einen Vertrag bis 2025 unterschrieben hat, übrigens kein unbekanntes Terrain, für Eintracht Bamberg und den TSV Buchbach kam Dotzler auf sechs Tore in 64 Spielen. Vilzings Sportlicher Leiter Josef Beller beschreibt den Neuzugang: "Lukas kann offensiv auf mehreren Positionen spielen, er hat viel Erfahrung und war in der Regel in jeder Saison immer für rund 20 Tore gut." Vergangene Saison beispielsweise knipste er für Donaustauf 25-mal in der Bayernliga Nord.