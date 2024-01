Plechaty fehlt RWE mehrere Monate

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Sandro Plechaty hat sich eine Innenbandverletzung zugezogen und steht Rot-Weiss Essen mehrere Monate nicht zur Verfügung.

Eingehende Untersuchungen brachten Klarheit: Sandro Plechaty hat sich im Testspiel gegen den 1. FC Köln (4:4) am Samstag einen Innenbandriss zugezogen. Das teilte der Drittligist am Dienstag beim Kurznachrichtendienst X mit. Damit fällt der Außenbahnspieler für voraussichtlich drei Monate aus, so die Prognose des Vereins.

Plechaty kam in der laufenden Saison zu vier Kurzeinätzen in der 3. Liga. Im XXL-Test über 120 Minuten gegen den FC wurde er für die zweite Hälfte eingewechselt. Ein Handspiel von Plechaty führte zum 3:4-Anschlusstreffer der Kölner, nachdem RWE zwischenzeitlich 4:2 geführt hatte. Insgesamt also ein gebrauchter Tag für den 26-Jährigen.

Cheftrainer Christoph Dabrowski war derweil insgesamt zufrieden mit dem Testspiel - vor allem mit der ersten Stunde, in der er auf seine Bestbesetzung setzte. "Wir hatten klare Abläufe und sehr viel Spielkontrolle, sind dominant aufgetreten", lobte der Coach sein Team. Die Zuversicht, dass sich Rot-Weiss Essen auch nach der kurzen Winterpause in der Spitzengruppe der 3. Liga festsetzen kann, erhielt weitere Nahrung.

Kourouma zeigt, dass er Götze ersetzen kann

Auch personell gesehen lief der Test gut. In der Innenverteidigung lief der 20 Jahre alte Mustafa Kourouma für Felix Götze auf - und wusste zu gefallen. Beim Re-Start in Aue am 19. Januar muss er nämlich den gesperrten Stammspieler ersetzen. Götze, zuletzt durch einen grippalen Infekt geschwächt, spielte dann auch in der zweiten Hälfte nicht durch, weil er schwer Luft bekam. Möglicherweise muss der 25-Jährige erneut pausieren.

Um in der Vorbereitung einen zusätzlichen Reiz zu setzen, werden die Essener am Dienstag und Mittwoch ein Teambuilding-Camp im rheinischen Waldbröl beziehen und dort in einem Selbstversorgerhaus übernachten. Am Samstag, 14 Uhr, steht dann noch ein Test gegen den FSV Zwickau an.

