Pleas "ewige" Torlosigkeit: Bochum als Wendepunkt?

Alassane Plea trifft - schon sehr lange - nicht mehr. Womöglich hilft Gladbachs Offensivmann das Wiedersehen mit dem VfL Bochum, die Durststrecke zu beenden.

Irgendwann reißt jede Serie. So heißt es zumindest. Auch Alassane Plea wird weiter fest an das Ende seiner Torlosigkeit glauben, auch wenn sich die aktuelle Durststrecke für einen Offensivspieler seiner Güteklasse wie eine Ewigkeit anfühlen muss. Seit inzwischen 1294 Minuten ist der 30-Jährige ohne eigenen Treffer. Er wartet damit so lange wie noch nie in seiner Bundesliga-Karriere auf ein Tor. Pleas Minusrekord lag bislang bei (nur) 602 Minuten ohne Treffer.

Vielleicht hilft Borussias Torjäger a. D. ja das Wiedersehen mit dem VfL Bochum. Denn sein bisher letztes Tor erzielte der Franzose beim bisher letzten Gladbacher Gastspiel in Bochum, das war am 14. Spieltag der Saison 2022/23, am 8. November bei Borussias 1:2-Niederlage. Seitdem verbuchte Plea in der Bundesliga übrigens auch nur zwei Assists auf seinem Scorerkonto - auch als Vorbereiter bleibt Plea also schon viel zu lange hinter den Erwartungen zurück.

Dabei hinterließ Plea in der Sommervorbereitung noch einen sehr starken Eindruck. Nach dem Abschied von Lars Stindl oft auch auf der Zehnerposition eingesetzt, harmonierte er prächtig mit seinen Nebenleuten, mit Tomas Cvancara, Franck Honorat und Nathan Ngoumou. Doch seit dem Saisonstart läuft bei ihm erschreckend wenig zusammen (kicker-Notenschnitt 4,50 bei fünf benoteten Einsätzen).

Zuletzt gegen RB Leipzig kam Plea, der mit seiner spielerischen Klasse und seiner Erfahrung eigentlich ein Anker im Offensivspiel der jungen Fohlenelf sein müsste, sogar nur von der Bank. Der Stammplatz ist futsch. Auch Plea, der seinen Vertrag vor einem Jahr bis 2025 (plus Option auf eine weitere Spielzeit) verlängert hat, muss sich wieder in den Vordergrund arbeiten, sich neu empfehlen.

Es werden viele Gespräche geführt

Kreativspieler, wie es Plea einer ist, brauchen gute Aktionen und Erfolgserlebnisse, um zurück zu der Leichtigkeit zu finden, die ihr Spiel ausmacht. Weil Plea nach den enttäuschenden und erfolglosen ersten Saisonwochen an Selbstvertrauen eingebüßt hat, werden seitens der Verantwortlichen viele Gespräche mit ihm geführt. Plea, der selbst nicht zufrieden ist mit seinen bisherigen Leistungen, soll das Vertrauen und den Rückhalt spüren. Auch wenn andere Kollegen bei der Besetzung der Startelf, wie gegen Leipzig und vielleicht auch in Bochum wieder, mal den Vorzug erhalten.

Ob am Samstag der Knoten bei Plea endlich platzt? Die wichtigste Voraussetzung ist schon mal geschaffen: Am Donnerstag verkündete Cheftrainer Gerardo Seoane, dass Plea in Bochum einsatzbereit sei. Die leichte Entzündung im Auge bereitet dem Stürmer keine Probleme mehr.