Plea: Ein Tor als Startschuss für mehr

Durststrecke beendet. Nach langer Wartezeit dufte Alassane Plea beim 1:1 in Bielefeld wieder einen eigenen Treffer bejubeln.

Neun Pflichtspiele ohne einen Plea-Treffer waren es inklusive der 0:3-Pokalniederlage in Hannover, ehe der Franzose am Samstag seine Torlosserie beenden konnte. Mit einem sehenswerten Flugkopfball erzielte der Angreifer das wichtige 1:1 in Bielefeld und trug sich erstmals seit dem 4:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth am 20. November wieder in die Torschützenliste ein.

Eine Befreiung für Plea. "Das tut gut. Für einen offensiven Spieler ist es sehr wichtig für das Selbstvertrauen", sagte der Stürmer in einem Interview beim vereinseigenen "Fohlen-TV". Er hätte "im Training hart gearbeitet", das habe sich ausgezahlt, erklärte Plea weiter. Und er machte den Borussen Mut, dass es bei ihm persönlich nach dem klar erkennbaren Formanstieg weiter aufwärts gehen könnte. "Ich fühle mich physisch immer besser. Ich habe das komplette Spiel durchgespielt und mich gut gefühlt. Es ist eine schwierige Phase für mich, aber ich lasse nicht locker. Ich habe die Qualität, es viel besser zu machen", so der 28-Jährige.

Nach der Leistung vom Samstag wird Plea ein Startplatz für das Kellerduell gegen Augsburg sicher sein. Zumal er auch in Sachen Engagement eine ordentliche Schippe draufgepackt und in Bielefeld viel fürs Team gearbeitet hat. Jetzt will Plea zusammen mit der Mannschaft auch den nächsten Schritt gehen - und gegen Augsburg endlich den dringend benötigten Sieg einfahren. "Das Ziel sind die drei Punkte. Wir wissen, dass wir uns in einer schwierigen Situation befinden", sagte Plea. "Wir müssen das Spiel gewinnen, für die Fans und für uns."