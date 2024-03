Playoff-Verstärkung: Oilers holen Henrique und Carrick aus Anaheim

Rund zwei Tage vor Ende der Wechselfrist, um sich für die Playoffs zu verstärken, haben die Edmonton Oilers gleich zwei Stürmer von den Anaheim Ducks verpflichtete.

So wechseln Adam Henrique und Sam Carrick aus dem Orange County in die nördlichste Großstadt Nordamerikas. Edmonton gibt im Gegenzug ein Draftrecht der 1. Runde 2024 sowie ein weiteres der 5. Runde 2025 an die Ducks ab, das zu einem der 4. Runde hochgestuft werden kann, falls die Oilers in dieser Saison den Stanley Cup gewinnen. Zuzüglich zu den beiden Spielern erhielten die Oilers noch ein Draftrecht der 7. Runde.

Neben den Ducks, die 50 Prozent von Henriques und Carricks Gehalt übernahmen, war an dem Tausch auch noch der Tampa Bay Lightning beteiligt, der weitere 25 Prozent des Salärs von Henrique übernahm und dafür ein Draftrecht der 4. Runde 2025 erhielt.

Henrique bringt Scoring, Carrick die Härte

Der 34-jährige Henrique ist ein vielseitiger und technisch versierter Stürmer, der sich im letzten Vertragsjahr eines mit 5,825 Millionen US-Dollar dotierten Fünfjahresvertrags befindet. Der als Center und Außenstürmer (links) einsetzbare Kanadier kam in der laufenden Saison 2023/24 für die Ducks auf starke 18 Tore und 24 Assists in 60 Partien. 2012 stand Henrique, damals noch bei den New Jersey Devils bereits im Finale um den Stanley Cup, verlor mit diesen aber gegen die Los Angeles.

Carrick (32; Jahresgehalt: 850,000 Dollar) ist ebenfalls in der Mitte und Außen (rechts) einsetzbar und kam in 61 Partien auf 8 Tore und drei Vorlagen. Carrick gilt vor allem als kampfstarker Zwei-Wege-Stürmer, der zudem eine Portion Härte mitbringt.

Abwehrspieler wird weiter gesucht

Abgeschlossen dürften die Bemühungen um Verstärkung für die Playoffs bei den Oilers damit noch nicht. Denn General Manager Ken Holland soll weiterhin Ausschau nach einem weiteren Abwehrspieler halten.

Dank der Gehaltsübernahmen von Anaheim und Tampa bleibt dafür noch ein wenig Raum unter dem Salary Cap frei.