Daten sehen Mathias Gidsel nach Vorrunde auf MVP-Kurs

Jörn Uhrmeister und Oliver Brosig beschäftigen sich mit den Daten der Handball-EM und haben für die Vorrunde sowohl den PlayerScore wie auch den HPI-Wert der einzelnen Spieler bestimmt. In beiden Kategorien führt Mathias Gidsel.

Mathias Gidsel führt die Daten-Rankings der Handball-EM an. Ingrid Anderson-Jensen

Für Rückschlüsse auf die Spielleistung und um die Entwicklung der Handball messbar zu machen, wurden in Deutschland zwei Metriken bekannt, der PlayerScore und der Handball Performance Index (HPI).

Sie sollen einen objektiven Vergleich der individuellen Leistung der Handballsportler ermöglichen - transparent und datenbasiert. Der PlayerScore sowie der HPI errechnen den Wert bzw. die Bedeutung und den Einfluss der Spieler anhand von während des Spiels gescouteten Daten und gewichtet nach der Spielminute und dem Spielstand.

Brosig und Uhrmeister wandten erstmalig zur Analyse der Handball-Europameisterschaft (EM) 2018 das Rangfolgeverfahren "PlayerScore" an. Zur Saison 2020/21 führte die Handball-Bundesliga GmbH (HBL) den HPI zur Leistungsbewertung aller Spieler der 1. Handball-Bundesliga der Männer ein. Mittlerweile gibt es drei Varianten - aufgrund der zur Verfügung stehenden Datenbasis kommt bei der aktuellen Europameisterschaft der HPI 2.0 zur Anwendung.

Unter den TOP 10 kann man zum Teil die Ähnlichkeiten beider Bewertungssysteme erlesen. Die Punktwerte des HPI sind eng beisammen und nach erst drei Spielen kaum differenzierbar. In Führung liegt allerdings in beiden Wertung der gleiche Spieler, Mathias Gidsel von Dänemark liegt nach der Vorrunde auf Kurs All-Star Team und MVP.

Für den PlayerScore wurde eine Betrachtung gewählt, die auch Siebenmeterschützen mit einbezieht und somit den jeweiligen Spieler und dessen Stellenwert im Team würdigt (MVP-Variante). Das kann natürlich auch unterbleiben, sodass man rein die Spielleistung über die Position darstellt - wichtig für eine Nominierung beim Allstar-Game!

Zum Ende der Vorrunde findet sich bei Betrachtung des PlayerScore Juri Knorr als bester Deutscher an Rangplatz 12, gefolgt von Julian Köster (Rangplatz 29) und Timo Kastening (Rangplatz 36). Zum einen spielt zum Ende der Vorrunde eine Rolle, dass einige der o.g. Akteure mit ihren Nationalmannschaften nicht weiter performen können, zum anderen ist zu erwarten, dass kommende Spiele knapper und bis zum Schluss enger verlaufen, was die Score-Werte in brenzligen Situationen erhöht.

Spannend aus deutscher Sicht war bisher nur das letzte Vorrunden Spiel gegen Frankreich (30:33, Hz.: 15:17). Dem letzten Spiel der Vorrunde konnte Knorr seinen Stempel nicht so aufdrücken, wie noch 2 Tage zuvor gegen Nordmazedonien.

HPI - Top10

Spieler Nation Pos Sp Min HPI Platz PS GIDSEL Mathias DEN RR 3 145 84 (1) CLAAR Felix SWE RM 3 101 80 (4) BILYK Mykola AUT RL 3 148 80 (2) HUTECEK Lukas AUT RM 3 172 80 (6) PYTLICK Simon Bogetoft DEN RM 3 118 79 (19) VLAH Aleks SLO RM 3 77 79 (3) SANDELL Lukas SWE RR 3 88 79 (21) KNORR Juri GER RM 3 113 78 (12) SICKO Szymon POL RL 3 102 78 (17) A SKIPAGOTU Elias Ellefsen FAR RM 3 149 78 (7)

PlayerScore - Top10 MVP (mit 7m)

Spieler Nation Pos Sp Min PlayerScore PS/Min GIDSEL Mathias DEN RR 3 145 71,83 0,50 BILYK Mykola AUT RL 3 148 63,26 0,43 VLAH Aleks SLO RM 3 77,00 55,29 0,72 CLAAR Felix SWE RM 3 101 53,87 0,53 AV TEIGUM Hakun West FAR RA 3 169 53,47 0,32 HUTECEK Lukas AUT RM 3 172 50,80 0,30 A SKIPAGOTU Elias Ellefsen FAR RM 3 149 50,11 0,34 FABREGAS Ludovic FRA KM 3 116 48,01 0,41 SOSTARIC Mario CRO RW 3 124 46,73 0,38 GOMEZ ABELLO Aleix ESP RW 3 144 45,81 0,32

Hinweis: Die Werte beider Tabellen sind Stand Ende der Vorrunde.