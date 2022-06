Play-offs zum FIFAe Club World Cup - wer schafft den Sprung?

Die letzte Hürde zum Einzug in den FIFAe Club World Cup steht an. Am Donnerstag- und Freitagabend finden die Play-offs statt - mit guten deutschen Aussichten.

24 Plätze sind für den FIFAe Club World Cup 2022, der zwischen dem 20. und 23. Juli ausgetragen wird, offen. Einen dieser Plätze streben die verbleibenden sechs deutschen Teams im Wettbewerb an: RB Leipzig, der VfL Bochum, der 1. FC Köln, der FC Schalke 04, der VfL Wolfsburg und die Organisation IQONIC haben sich für die Play-offs qualifiziert.

Sie treten gemeinsam mit der Schweizer Organisation NEO um den frisch gebackenen deutschen FIFA-Einzelmeister Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen sowie Kai 'Hensoo' Hense und Reply Totem Esports in den Play-offs der Zone "Ost- und Zentraleuropa" an. Mindestens zwei Tickets zum FIFAe Club World Cup sind über die kommende Runde zu holen.

Drei deutsche Duelle zum Start

Ermittelt werden diese im Double-Elimination-Bracket. Drei Siege in Folge vom Auftakt weg garantieren die Teilnahme am eFootball-Highlight im Juli. Bei einer anfänglichen Niederlage muss anschließend viermal gewonnen werden. Der Anstoß erfolgt am Donnerstagabend um 18.30 Uhr, abgeschlossen werden die Play-offs am Freitagabend.

Die deutschen Teams bleiben in der ersten Runde noch unter sich: Der VfL Wolfsburg bekommt es mit IQONIC zu tun, RB Leipzig und der VfL Bochum treffen aufeinander, der 1. FC Köln tritt gegen den FC Schalke 04 an. Die beiden nicht-deutschen Organisationen NEO und Reply Totem bestreiten die vierte und letzte Begegnung zum Start gegeneinander.

Auch andere Zonen sind gefragt

Diese Konstellation hat zur Folge, dass drei deutsche Vertreter in der zweiten Runde des Winner Brackets landen werden - und dann nur noch zwei Siege vom FIFAe Club World Cup entfernt sind. Doch nicht nur in der Zone "Ost- und Zentraleuropa" wird am Donnerstag und Freitag gespielt, auch die beiden anderen europäischen Zonen sind gefragt.

In "Nordeuropa" kämpfen etwa Manchester City oder die renommierten Organisationen EXCEL und Fnatic um die Plätze. In "West- und Südeuropa" treten Ajax Amsterdam, der OSC Lille oder die Organisation DUX Gaming an. Süd- und Nordamerika haben ähnliche Zeitpläne, in "Zentralamerika und der Karibik" fällt die Entscheidung erst am Samstag.

Auftakt in die heiße Saisonphase

Es ist nur der Auftakt in die Play-off-Phase der großen eSport-Wettbewerbe der FIFA 22-Saison: Eine Woche später folgen die Play-offs zum FIFAe Nations Cup, in denen auch die deutsche eNationalmannschaft mitwirkt. Anfang Juli werden zudem die Teilnehmer am FIFAe World Cup ermittelt - die heiße Phase der Spielzeit steht kurz bevor.