Play-offs und Supercup in Saudi-Arabien? DFL-Chefin Hopfen "will nichts ausschließen"

Play-offs in der Bundesliga und ein deutscher Supercup in Saudi-Arabien? Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen will "aktuell gar nichts ausschließen" - und sieht es als wichtigste Aufgabe an, den "Fan wieder mehr in den Mittelpunkt zu stellen".

2021 feierte Bayern München den Supercup-Sieg in Dortmund - in Zukunft vielleicht in einem anderen Land? imago images/Sven Simon