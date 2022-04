Play-offs: Oilers gegen Kings - Draisaitl gegen Ex-Bundestrainer

Die Edmonton Oilers treffen in der ersten Runde der NHL-Playoffs auf die Los Angeles Kings. Das Team um Nationalspieler Leon Draisaitl holte am Dienstagabend (Ortszeit) ein starkes 5:1 gegen die Pittsburgh Penguins und sicherte sich damit den Heimvorteil in der kommende Woche beginnenden ersten Runde.

Leon Draisaitl hat mit den Oilers Heimvorteil in den NHL-Play-offs. IMAGO/ZUMA Press