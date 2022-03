Play-offs: Flensburg gegen Szeged, Kiel droht Duell mit PSG

Die SG Flensburg-Handewitt treffen in der Play-off-Runde der Champions League auf den ungarischen Meister Pick Szeged, dem THW Kiel droht ein Duell mit PSG.

SG gegen Szeged, THW Kiel womöglich im Viertelfinale gegen das französische Starensemble von Paris Saint-Germain: Das ist für die beiden Nordrivalen der HBL die Konstellation, nachdem am Donnerstagabend die Gruppenphase der Champions League abgeschlossen worden ist.

Die Play-off-Runde wird am 30./31. März sowie am 6./7. April gespielt. Die Flensburger müssen im Rückspiel in Ungarn antreten. Sollte der SG die Qualifikation für das Viertelfinale gelingen, ginge es am 11./12. sowie 18./19. Mai gegen Titelverteidiger und Rekordsieger Barcelona, der als Gruppenzweiter die Play-off-Runde überspringt.

Paris muss erst Elverum ausschalten

Das hat auch der THW Kiel als Zweiter der Gruppe A geschafft. Der deutsche Rekordmeister trifft im Viertelfinale nun auf den Sieger der Partie Elverum HB aus Norwegen gegen Paris Saint-Germain. Die Kieler haben im Rückspiel Heimrecht.