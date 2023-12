Play-offs der Youth League: Mainz fordert Barça - Bayern in Basel

Am Dienstagmittag wurden die Play-offs in der Youth League ausgelost - gleich mit vier deutschen Mannschaften in den beiden Töpfen. Mainz, das sich über den Meisterweg qualifizierte, bekommt es mit dem FC Barcelona zu tun.

Die vier verbliebenen deutschen Mannschaften verfolgen alle das gleiche Ziel: das Youth-League-Achtelfinale. Dafür müssen Bayern München, Borussia Dortmund, RB Leipzig und Mainz 05 aber verschieden hohe Hürden nehmen.

Auf die Mainzer, die sich über den Meisterweg für die Play-offs qualifiziert hatten, wartet der FC Barcelona. Weil Klubs aus demselben Verband nicht aufeinandertreffen konnten, blieben lediglich fünf von ursprünglich acht Optionen. Als drittletztes Team aus dem Meisterweg wurden die Rheinhessen gezogen - Barcelona und Atletico waren noch im Topf, Leipzig fiel als Gegner raus. Und tatsächlich bekommt es die Mannschaft von Trainer Benjamin Hoffmann mit den Katalanen zu tun.

Mainz genießt Heimrecht

Der FSV hatte sich in zwei Runden auf dem Meisterweg gegen die Konkurrenz durchgesetzt - erst gegen Maribor (2:0, 1:1), dann gegen Minsk (1:1, 2:1). Nun wird in einem einzigen Spiel gegen Barça entschieden, ob es die Mainzer bei ihrer Premieren-Teilnahme direkt in die Runde der letzten 16 schaffen.

Vorteil für die Mainzer: Die Teams, die sich auf dem Meisterweg für die Play-offs qualifizierten, genießen Heimrecht. Neben dem FSV schafften es auch Braga und Partizan, die sogar direkt aufeinandertreffen, bei ihrem Youth-League-Debüt in die K.-o.-Phase.

Bedeutet für Dortmund, die Bayern und Leipzig jeweils eine Auswärtsaufgabe. Für die Münchner, die in Gruppe A einen Punkt hinter dem Ersten Kopenhagen ins Ziel eingelaufen waren, geht es gegen Basel - zumindest die Reisestrapazen halten sich also in Grenzen.

Der BVB (10 Zähler) musste Milan (12) in Gruppe F den Vortritt lassen - und trifft nun auf MSK Zilina. Eine Reise in die Slowakei steht also an. RB, in Staffel G drei Punkte hinter ManCity, bekommt es mit Midtjylland aus Dänemark zu tun. Titelverteidiger Alkmaar fordert Atletico Madrid.

Die Play-off-Partien finden am 6. und 7. Februar statt. Genaue Termine und Austragungsorte will die UEFA in Kürze bekanntgeben.

Alle Play-off-Duelle in der Übersicht:

Mainz - Barcelona

Basel - Bayern

Zilina - Dortmund

Midtjylland - Leipzig

Alkmaar - Atletico

Nantes - Sevilla

Partizan - Braga

Olympiakos - Inter