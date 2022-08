Play-offs der Conference League: Acht potenzielle Gegner für den 1. FC Köln

Erstmals seit der Saison 2017/18 spielt der 1. FC Köln wieder international. An diesem Dienstag werden die Play-offs der Conference League ausgelost - dabei gibt es acht potenzielle Gegner für die Rheinländer.

FC Arsenal, Roter Stern Belgrad und BATE Baryssau: So hießen die Gegner, mit denen es die Kölner zu tun hatten, als sie letztmals international vertreten waren. Rund fünf Jahre ist das mittlerweile her. Nach sechs Europa-League-Spielen verabschiedete sich der FC in der Gruppenphase und stieg am Ende der Saison auch noch aus der Bundesliga ab.

Inzwischen sind längst wieder andere Zeiten angebrochen. In diesem Jahr ist Köln zurück auf der internationalen Bühne, und nun richten sich die Blicke erst einmal in die Schweizer Kleinstadt Nyon. Dort werden am Dienstag (14 Uhr) die Play-off-Paarungen der Conference League ausgelost.

Israel, Polen oder Malta: Wohin führt Kölns Weg?

Für den FC gibt es dann acht potenzielle Gegner - und zwar die Gewinner der folgenden vier Duelle: FC Lugano (Schweiz) - Hapoel Beer Sheva (Israel), Fehervar FC (Ungarn) - Petrocub Hincesti (Moldawien), Spartak Trnava (Slowakei) - Rakow Tschenstochau (Polen) und Levski Sofia (Bulgarien) - Hamrun Spartans (Malta).

Ausgespielt werden die Play-offs in Hin- und Rückspiel am 18. und 25. August. Der Sieger zieht in die Gruppenphase der Europa Conference League ein.