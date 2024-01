Play-offs, baby! - Jetzt "Icing the kicker" hören!

Die Regular Season ist Geschichte, die Play-offs stehen vor der Tür. Und die Wild-Card-Runde verspricht direkt brisante Duelle - man sieht sich schließlich immer zweimal im Leben.

Der "Black Monday" in der NFL, er hat auch dieses Jahr wieder zugeschlagen. Einen Tag nach Ende der Regular Season mussten einige Trainer ihre Posten räumen. Der größte Knall erfolgte allerdings in Seattle, wo Pete Carroll nach 14 Jahren nicht mehr Head Coach der Seahawks ist. Host Kucze, Footballerei- und Seattle-Experte Detti sowie die kicker-Redakteure Fynn und Thomas ordnen die neuesten Entwicklungen für euch ein. Welche Entscheidungen waren nachvollziehbar? Welche Nachfolger stehen in den Startlöchern?

Dann liegt der Fokus auf den brandheißen Wild-Card-Games, wo es gleich zu mehreren Wiedersehen kommt: Jared Goff empfängt mit seinen Detroit Lions sein Ex-Team L. A. Rams rund um Quarterback Matthew Stafford, der seine Karriere eben bei jenen Detroit Lions begann. Wer beendet die Super-Bowl-Hoffnungen der alten Liebe?

Wiedersehen mit den Packers: Mike McCarthy. IMAGO/Icon Sportswire

Auch das Duell der so heimstarken Dallas Cowboys gegen die Green Bay Packers, die sich auf den letzten Drücker das Ticket für die Postseason sichern konnten, hat eine besondere Anekdote. Schließlich steht mit Mike McCarthy eben jener Head Coach an der Seitenlinie der Cowboys, der den Packers ihren letzten Super-Bowl-Sieg bescherte.

Wiedersehen Nr. 3: Das Germany Game in Frankfurt machte Tyreek Hill bei seiner Rückkehr ins Arrowhead Stadium "einen Strich durch die Rechnung". Jetzt bekommt der Star-Receiver der Miami Dolphins aber doch seine Chance. Wird er gegen den amtierenden Champions aus Kansas City zum entscheidenden Faktor? Für uns ist Hill der "Icebreaker der Woche".

Aber auch über alle weiteren Matchups wird fleißig diskutiert. Wo lauern Überraschungen? Für welchen Favorit ist die Saison schneller vorbei als gedacht? All das hört ihr in unserer aktuellen Folge von "Icing the kicker".

Die nächste Folge von "Icing the kicker" erscheint dann am 18. Januar, mit allen Infos rund um die Divisional Round. Und auch im neuen Jahr gibt es bis hin zum Super Bowl 58 in Las Vegas (12. Februar 2024) jeden Donnerstag eine neue Episode, ehe die Crew natürlich auch in der Folge die Mikrofone nicht abschalten werden und im Zweiwochenrhythmus über Teams, den Draft, Free Agents, Umbaumaßnahmen innerhalb der Mannschaften und die Offseason im Allgemeinen spricht.

Und ihr dürft wie gehabt daran teilhaben! Über Feedback und Anregungen sowie Fragen, die in den Podcast aufgenommen werden, freuen wir uns immer.

"Icing the kicker": Die neue Folge ist ab sofort verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website - und überall, wo es Podcasts gibt.

Kontaktiert uns über die Social-Media-Kanäle des kicker und der Footballerei oder schreibt eine Mail an info@kicker.de.

"Icing the kicker" ist verfügbar auf der kicker-App, der kicker-Website sowie auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer.