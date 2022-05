Play-off-Start im Westen: Colorado und die Alberta-Klubs als Favoriten

In der Nacht auf Montag starten die Play-offs in der NHL. In der Western Conference gehören die Klubs von Leon Draisaitl (Edmonton) und Nico Sturm (Colorado) zu den Favoriten. Eine Vorschau auf das Conference-Viertelfinale im Westen ...

Colorado Avalanche - Nashville Predators

Die Ausgangslage: Mit 22 Punkten Differenz war der Punkteunterschied zwischen Avalanche (119 Zähler) und Predators (97) der größte zwischen den Gegnern in allen acht Erstundenserien.

Die Avalanche geht als großer Favorit der Western Conference ins Rennen und will endlich weiter als bis in die zweite Runde (wie in den letzten drei Jahren) kommen, um insbesondere den eigenen Titelambitionen gerecht zu werden. Für Nashville dagegen ist schon die Play-off-Teilnahme ein Erfolg.

Das Personal: Colorado-Kapitän Gabriel Landeskog kehrt nach Verletzung just zu den Play-offs ins Aufgebot zurück. Bis auf Verteidiger Ryan Murray, der aber ohnehin keine Stammkraft war, kann Coach Jared Bednar aus dem Vollen schöpfen.

Die Predators bangen um den Einsatz von Nummer-eins-Keeper Juuse Saros, dessen Ausfall kaum zu kompensieren wäre. Auch Nachverpflichtung Jeremy Lauzon fehlte zuletzt verletzt.

Die Hauptrunde: Nur den ersten der vier Hauptrundenvergleiche gewann der Favorit aus Denver (6:2). Danach setzte sich dreimal Nashville durch und erzielte jeweils satte fünf Tore (5:2, 5:4 OT, 5:4 n.P.).

kicker-Tipp: Colorado gewinnt in fünf Spielen.

Calgary Flames - Dallas Stars

Die Ausgangslage: Die Flames dominierten überraschend die Pacific Division und beendeten die Hauptrunde mit den drittmeisten Punkten im Westen hinter Colorado und Minnesota.

Dallas, der Finalist von 2020, dagegen sicherte sich das Play-off-Ticket erst als Letzter aller 16 Play-off-Teilnehmer und geht nach durchwachsener Saison als Außenseiter ins Rennen.

Das Personal: Wie schon nahezu über die gesamte Hauptrunde kann Erfolgstrainer Darryl Sutter auf den fast kompletten Kader setzen. Einzig der einstige Hoffnungsträger Sean Monahan, der zuletzt nur noch Reihe vier centerte, wird nach Hüft-OP bis zum Saisonende ausfallen.

Bei den Stars soll der zuletzt angeschlagene John Klingberg rechtzeitig zurückkehren. Die beiden erfahrenen Keeper Braden Holtby und Ben Bishop werden fehlen, wurden aber von Jake Oettinger (Fangquote 91,5 Prozent) bereits in der Hauptrunde gut vertreten.

Die Hauptrunde: Dreimal standen sich beide Teams in der Hauptrunde gegenüber, stets war es knapp. Erst siegte Dallas nach Overtime in Calgary (4:3), dann die Flames ohne Overtime mit 4:3 in Texas. Erst am 22. April gewannen die Kanadier - wieder zu Hause - mit 4:2.

kicker-Tipp: Calgary gewinnt in sechs Spielen.

Minnesota Wild - St. Louis Blues

Die Ausgangslage: Beide Teams lieferten sich in den letzten Wochen der Hauptrunde ein Duell um das Heimrecht, das sich schließlich Minnesota im Schlussspurt sicherte.

Nur vier Punkte trennten beide Klubs am Ende, sodass es in diesem Aufeinandertreffen zweier Divisionsrunde aus der Central Division - anders als in den anderen drei Serien der Western Conference - keinen klaren Favoriten gibt.

Das Personal: Bei beiden Teams meldeten sich zuletzt auch die angeschlagenen Stammkräfte zurück.

Die Hauptrunde: Dreimal standen sich beide Teams gegenüber, alle drei - allesamt torreichen - Duelle gingen an St. Louis. Anfang des Jahres siegten die Blues in St. Paul mit 6:4 und gewannen Mitte April binnen sieben Tagen auch zweimal zu Hause, wenn auch jeweils erst in der Overtime (4:3, 6:5).

kicker-Tipp: St. Louis gewinnt in sieben Spielen.

Edmonton Oilers - Los Angeles Kings

Die Ausgangslage: Ein Trainerwechsel von Dave Tippett hin zu Jay Woodcroft verhalf den Oilers zur entscheidenden Wende zum Guten in der Hauptrunde, sodass Edmonton am Ende als eines der formstärksten Teams in die Play-offs einzog.

Bei den Kings lief es ein wenig umgekehrt. Lange hielt das mit vielen Toptalenten gespickte Team erstaunlich gut mit und baute erst gegen Ende der Hauptrunde etwas ab. Dass dies dennoch für die Play-offs reichte, ist bereits eine Überraschung.

Das Personal: Oilers-Topverteidiger Darnell Nurse fehlte zuletzt, soll aber rechtzeitig zu Spiel eins fit werden.

Bei Los Angeles fällt dagegen mit Starverteidiger Drew Doughty (Handgelenksverletzung) ein absoluter Schlüsselspieler aus, mit Sean Walker (Knie) zudem ein weiterer wichtiger Abwehrspieler. Für beide ist die Saison bereits zu Ende.

Die Hauptrunde: Den ersten Vergleich gegen die Kalifornier verloren die Oilers Ende 2021 noch mit 1:5, gewannen danach aber alle drei Partien (5:2, 4:3 n.P., 3:2).

kicker-Tipp: Die Oilers gewinnen in fünf Spielen.

